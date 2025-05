Že 600 let tvegajo življenja za kolut sira

Tekmovanje je skrajno nenavadno, a se ponaša menda že s 600-letno tradicijo. Dirka za trikilogramskim kolutom sira po zelo strmem hribu navzdol je znova pritegnila številne ljubitelje sira, adrenalina in norosti ter seveda radovedne opazovalce, več tisoč se jih je namreč zbralo na prizorišču v britanski grofiji Gloucestershire.

Izraziti naklon in velika hitrost sta tudi tokrat poskrbela za nekaj padcev, žal tudi hudih poškodb, dve osebi so namreč morali prepeljati v bolnišnico; kljub pomislekom lokalnih oblasti organizatorji še vedno vztrajajo pri zelo nevarnem tekmovanju, čeprav je jasno, da je tudi reševanje poškodovancev zaradi težko dostopnega terena vsakokrat zelo zahtevno.

Kakor koli že, tradicija in zabava ostajata najpomembnejši vodili bizarnega dogodka, ki priteguje udeležence z vsega sveta, na Otok je tako znova priletel Novozelandec Byron Smith in zmagal (lani drugouvrščeni), že drugič zapovrstjo pa je v eni od moških kategorij slavil Nemec Tom Kopke, youtuber.

180 metrov je dolga trasa.

V tretji moški je bil najhitrejši domačin Luke Preece, napravljen v Supermana. Pri ženskah je bila najuspešnejša Londončanka Ava Sender Logan, ki se je divjega tekmovanja udeležila prvič. Je naskok na teren skrbno načrtovala? Sploh ne, le zapodila se je z vso hitrostjo z vrha, se spotaknila, potem pa se nebrzdano kotalila vse do vznožja zloglasnega hriba Cooper, pri čemer si je z rokami vseskozi objemala glavo in se tako izognila usodni poškodbi.

Nagrada čaka zmagovalce takoj po pristanku na cilju 180 metrov nižje od starta, kjer jih ustavljajo oziroma lovijo pogumni prostovoljci: najhitrejši prejmejo kolut sira, dvojnega gloucestershira, za katerim so se podili. Ava priznava, da sira pravzaprav sploh ne mara, tekmovanja se je udeležila zgolj zaradi radovednosti. In ker jo je odnesla s kolikor toliko celo kožo in tudi slavila, se bo seveda vrnila prihodnje leto, z udeležbo pa bo znova zbirala podporo za zavetišče za brezdomce, v katerem dela kot prostovoljka.

Na dirki se zvrsti skupno sedem preizkušenj, tri moške in ena ženska navzdol, dve otroški navzgor in ena mešana odrasla navzgor.