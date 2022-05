Združeno kraljestvo ima zaradi kralice po novem več mest

Združeno kraljestvo se mrzlično pripravlja na praznovanje 70-letnice vladanja Elizabete II., častitljivi jubilej pa že slavijo v osmih krajih, ki so jih ob tem zgodovinskem dogodku imenovali za mesta.

Zgodovinska prelomnica

Prijave so kraji vložili lani in v njih opredelili razloge, zakaj si zaslužijo nov naziv oziroma napredovanje, pomembni pa so bili različni dejavniki, od kulturne dediščine, razvitosti šolstva, uspešnega gospodarstva, zgodovinske in družbene vloge do lokalne identitete in seveda splošnega mnenja in pričakovanj prebivalstva.

Kot je odločila komisija, so nove nazive med 40 kandidati pošteno razdelili med mesta v Angliji (Milton Keynes, Colchester in Doncaster), na Škotskem (Dunfermline), Severnem Irskem (Bangor) in v Walesu (Wrexham) ter na Falklandskih otokih (Stanley) in otoku Man (Douglas), ki so se prvič v zgodovini lahko prijavila na razpis kot britanska čezmorska ozemlja oziroma kronske odvisnosti.

Platinasti jubilej bo torej tokrat zares nekaj posebnega, se veselijo podaniki, ki upajo, da jim bodo na novo podeljeni statusi dvignili življenjsko raven ter še spodbudili gospodarstvo. O napredovanju v mesto jih bo monarhinja obvestila še prek uradnega pisma s kraljevskim pečatom.