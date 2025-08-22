Združeni narodi v Gazi razglasili lakoto

Pobuda Združenih narodov za celovito klasifikacijo faz prehranske varnosti (IPC) je danes na območju mesta Gaza uradno razglasila lakoto. Po navedbah iz poročila IPC je ta v celoti posledica človekovega delovanja, a jo je mogoče ustaviti, poročajo tuje tiskovne agencije.

Izrael je poročilo zavrnil, češ da temelji na lažeh palestinskega gibanja Hamas.

»Čas za razprave in oklevanje je minil, lakota je prisotna in se hitro širi,« je razvidno iz poročila, ki opozarja, da bi se lahko »katastrofalne razmere« do konca septembra razširile na Deir al Balah in Han Junis.

»Vsak nadaljnji odlog - tudi če je le za nekaj dni - bo povzročil popolnoma nesprejemljivo povečanje smrtnosti zaradi lakote,« piše v 59-stranskem poročilu. Po oceni IPC huda lakota ogroža okoli pol milijona ljudi.

Kdaj se razglasi lakota?

Lakota se po definiciji IPC uradno razglasi, ko so izpolnjeni trije pogoji: najmanj 20 odstotkov gospodinjstev se sooča z izjemnim pomanjkanjem hrane, najmanj 30 odstotkov otrok trpi zaradi akutne podhranjenosti in najmanj dva odrasla ali štirje otroci na 10.000 prebivalcev vsak dan umrejo zaradi lakote ali kombinacije podhranjenosti in bolezni.

Izrael vse zanika

Izraelsko zunanje ministrstvo je poročilo zavrnilo in zatrdilo, da v Gazi lakote ni. Po njegovem prepričanju poročilo IPC temelji na lažeh Hamasa. »V zadnjih tednih je obsežen dotok pomoči poplavil območje z osnovnimi živili in povzročil strm padec cen hrane,« je še navedlo.

Tudi organ izraelskega ministrstva za obrambo Cogat je poročilo označil za lažno, rekoč da temelji na »delnih, pristranskih podatkih in površinskih informacijah, ki izvirajo iz teroristične organizacije Hamas«. Obenem naj ne bi upoštevalo »obsežnih humanitarnih prizadevanj« v enklavi, navaja britanski BBC.

»Prejšnja poročila in ocene IPC so se večkrat izkazala za netočna in ne odražajo dejanskega stanja na terenu,« je še zatrdil organ.

Pri IPC so sicer ob objavi poročila opozorili, da ponekod razmer niso mogli oceniti, saj nimajo dostopa. Obenem jih niso ocenili v Rafi na skrajnem jugu, saj je to območje »v veliki meri izpraznjeno«.

Guterres: Ni več izgovorov

»Ravno ko se je zdelo, da ni več besed, s katerimi bi lahko opisali pekel v Gazi, se je dodala nova: lakota,« je v odzivu na poročilo dejal generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Po njegovih besedah lakoti v Gazi ne botruje samo pomanjkanje hrane, temveč tudi »namerno uničevanje sistemov, potrebnih za preživetje človeštva«.

»Ne smemo dopustiti, da se ta situacija nadaljuje nekaznovano. Ni več izgovorov. Čas za ukrepanje ni jutri - je zdaj,« je še dodal prvi mož ZN in vnovič pozval k takojšnji prekinitvi ognja in izpustitvi talcev ter neoviranemu dostopu humanitarnih organizacij do območja.

Da so prebivalci Gaze podvrženi lakoti, ki bi jo lahko preprečili, če bi Izrael to dovolil, je v odzivu izpostavil tudi koordinator ZN za nujno pomoč Tom Fletcher. Medtem je visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk opozoril, da je »uporaba lakote kot metode vojskovanja vojni zločin«.