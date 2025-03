Zdravstvene težave po protestih: so oblasti uporabile orožje, ki povzroča poškodbe organov?

Po tem, ko so splet preplavili posnetki sobotnih protestov v Beogradu, na katerih je mogoče videti skupino ljudi, ki se nenadoma in na prvi pogled povsem nepojasnjeno razbeži, je vedno več ljudi prepričanih, da gre za trenutek, ko so oblasti na protestnikih uporabili sicer prepovedani zvočni top.

Tudi tisti, ki so bili usodni trenutek na prizorišču, menijo tako, saj je večina utrpela nenavadne zdravstvene težave. Med njimi je novinarka in nekdanja tiskovna predstavnica srbskega premierja Marina Komad, ki je trenutek, ko je petnajstminutno tišino prekinil nenavadni dogodek, zaradi katerega so se protestniki razbežali, opisala kot »grozljivi udar«. Nekaj ur pozneje je morala Komadova, pa tudi več drugih protestnikov, poiskati zdravniško pomoč.

»Začutili smo močan udar, slišali grozljivi zvok in sledil je stampedo. Mislim, da je bilo najhuje ravno pred gledališčem, kjer sem bila tudi sama. Stampedo nas je pribil v stekleno steno, lahko bi se zlomila,« je dejala novinarka, ki je bila sicer nadvse ganjena nad solidarnostjo in pomočjo drugih protestnikov. »Čutiti je bilo pripadnost, vsi so skrbeli za druge, pazili nanje, to je name res naredilo vtis,« je dodala.

Ne morejo pomagati

Nekaj ur pozneje pa se je njeno počutje poslabšalo. Njeno celotno telo je drhtelo, močno jo je bolela glava, koža pa ji je pordečela. »Dermatolog je potrdil, da gre za epidermalne opekline in eritem,« pravi Marina Komad.

Eritem so rožnate in rdečkaste lise, ki se pojavijo kot posledica travme, ki jo povzroči vnetje kože, pojasnjujejo dermatologi. Tisti, ki ga je obiskala Marina, pa ji ni znal pomagati, niti svetovati, kako naj ravna, saj pristojni ne dajejo informacij o tem, kakšno orožje je bilo uporabljeno. Vztrajajo sicer, da zvočnega topa niso uporabili.

»Zdravniki nam ne znajo pomagati, ker ne vedo, kaj je simptome povzročilo. Rekli so nam, naj jih pazljivo spremljamo in pridemo na ultrazvočne preiskave, če bomo opazili, da se z nami dogaja kaj nenavadnega. Če so na nas uporabili orožje, ki lahko povzroči notranje krvavitve in poškodbe organov, je namreč bistveno hitro ukrepanje,« je besede dermatologa, ki ga je obiskala, povzela Marina Komad.