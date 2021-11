Zdravniki zaskrbljeni: skrivnostna bolezen naj bi zahtevala že več kot 100 žrtev

Na redko poseljenem območju v Kanadi se je pojavila skrivnostna bolezen. Medtem ko pokrajinske oblasti trdijo, da med primeri ni povezave, in pozivajo druge province, naj se ne vmešavajo, strokovnjaki menijo, da je potrebna temeljitejša preiskava. Ljudje, ki zbolijo za to boleznijo, trpijo zaradi nepojasnjenih bolečin, krčev in vedenjskih sprememb, mnogi pa doživljajo halucinacije, nenadzorovano slinjenje, škripanje z zobmi ter kažejo znake kognitivnega upada in hude izgube mišic.

Ko je pred dvema letoma zbolel 64-letni Roger Ellis, je njegova družina mislila, da je doživel srčni napad. Zdravniki so to možnost izključili, nekaj dni pozneje pa je prišlo do možganske kapi. Sčasoma je postal zmeden in dezorientiran. Po treh mesecih v bolnišnici je shujšal za 60 kilogramov, jesti je moral po sondi, premikal se je z invalidskim vozičkom. Med zdravniki je zavladala zmeda, saj so izključili možnost epilepsije, možganske kapi, Creutzfeldt-Jakobove bolezni, avtoimunskega encefalitisa in raka. Na koncu so ga po letu bolnišničnega zdravljenja premestili v dom za ostarele. »Na žalost smo lahko le sprejeli dejstvo, da ne bomo vedeli, kaj je narobe, dokler ne umre,« je za The Guardian povedal njegov sin Steve Ellis, ki verjame, da je Roger del skupine ljudi, ki trpijo za skrivnostno nevrološko boleznijo.

Primeri begajo strokovno javnost in lokalne oblasti

Primeri nove bolezni, ki so večinoma osredotočeni na redko poseljeno območje New Brunswicka, sprožajo ostre spore med uradniki, ki trdijo, da primeri med seboj niso povezani, in znanstveniki, ki trdijo, da so jih sprožili okoljski dejavniki ali onesnaževalci. Za zdaj je bilo ugotovljenih 48 primerov, strokovnjaki, ki so seznanjeni z boleznijo, pa trdijo, da jih je že več kot 100.

Čeprav zdravniki še niso našli odgovorov na vprašanja, je ministrstvo za zdravje že ovrglo domneve, da bi lahko bil vzrok za bolezen hrana ali izpostavljenost okolju. Družine obolelih so zaskrbljene in menijo, da se oblastnikom mudi zapreti primere in vse skupaj pomesti pod preprogo. »To je samo dokaz, kako nesposobne in neorganizirane so lokalne oblasti. Škoda, da morajo moj oče in številni drugi bolniki ter njihove družine sodelovati v tej zmešnjavi,« je še dodal Ellis.