Zdravniki sporočili nove informacije o papeževem zdravstvenem stanju

Papež Frančišek, ki se zdravi v bolnišnici zaradi pljučnice, še vedno ni izven nevarnosti, vendar njegovo življenje ta hip ni ogroženo, so danes sporočili njegovi zdravniki. Dodali so, da se njegovo zdravstveno stanje izboljšuje.

Po besedah zdravnika Sergia Alfieria papež ve, da je njegovo stanje resno, saj se bori s pljučnico, vendar ni v življenjski nevarnost.

»Vprašanje je, ali je papež zunaj nevarnosti? Ne, papež ni zunaj nevarnosti,« je povedal na novinarski konferenci v rimski bolnišnici Gemelli, kamor so Frančiška sprejeli minuli petek zaradi težav z dihanjem. »Toda njegovo življenje zdaj ni ogroženo,« je dejal Alfieri po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa.

Alfieri je dal vedeti, da Frančišek ni priključen na nobeno napravo, ki bi mu pomagala pri dihanju. Drugih podrobnosti glede zdravljenja ni razkril, je pa dejal, da je pomembno to, da se njegovo stanje izboljšuje.

Sergio Alfieri FOTO: Alberto Pizzoli Afp

Pojasnil je še, da ga bodo zadržali v bolnišnici vsaj ves naslednji teden. »Če ga pošljemo v Santa Marto (njegovo domovanje v Vatikanu), bo spet začel delati kot prej,« je pojasnil Alfieri.

Frančišek dobre volje

Frančišek je sicer »dobre volje in se pošali« o svojem zdravju, zdravnikove besede povzema Ansa.

Iz Vatikana so sicer pred tem danes sporočili, da je Frančišek preživel še eno mirno noč v bolnišnici in da dobro okreva.

88-letnega Frančiška so v bolnišnico zaradi težav pri dihanju in bronhitisa sprejeli minuli petek, v torek pa so sporočili, da so preiskave pokazale pljučnico v obeh pljučnih krilih. Njegovo zdravstveno stanje in z njim povezano zdravljenje so takrat opisali kot kompleksno.