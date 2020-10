Zdravnik: Trump se počuti dobro, vir CNN pa: Stanje je skrb vzbujajoče

REUTERS Sean Conley z ekipo zdravnikov je sporočil, kako se predsednik počuti. FOTO: Ken Cedeno, Reuters

Za okužbo vedeli že prej?

REUTERS Takole so ga odpeljali v bolnišnico Walterja Reeda. FOTO: Leah Millis, Reuters



Neimenovani ve drugače

REUTERS Molijo za Trumpa. FOTO: Andrew Kelly, Reuters

REUTERS Podporniki so se zbrali v Ohiu v podporo predsedniku. FOTO: Megan Jelinger, Reuters

Ameriški predsednik, ki je od petka zvečer zaradi covida 19 na zdravljenju v vojaški bolnišnici Walterja Reeda v Marylandu, je zelo dobro, je pokonci in se sprehaja, njegovi simptomi pa se izboljšujejo, je danes povedal njegov zdravniknovinarjem pred bolnišnico. Kot smo poročali, naj bi okužbo po pisanju tujih medijev v Belo hišo prinesla njegova svetovalka za komuniciranje. Lepotica brez primere je sicer tesna sodelavka Trumpa, domala vedno ob njem »To jutro je predsednik zelo dobro,« je dejal Conley v prvi izjavi o predsednikovem zdravstvenem stanju po sprejemu v bolnišnico. Kot je pojasnil, zadnjih 24 ur Trump nima povišane telesne temperature, izboljšujejo pa se tudi njegov kašelj in zamašenost nosu. Saturacijo ima 96-odstotno. Obkrožen z devetimi zdravniki, ki zdravijo Trumpa, je dodal, da je zdravniška ekipa izredno zadovoljna z njegovim napredkom in da njegovo zdravstveno stanje podrobno spremljajo.Zdravniki so povedali, da Trump ni priključen na kisik in da nima težav z dihanjem ali hojo ter da dela. Conley sicer ni povedal, ali je predsednik morda prej potreboval pomoč pri dihanju, dejal je le, da danes kisika ne potrebuje.Zdravniki so še povedali, da jim je Trump rekel, da se počuti tako dobro, da bi lahko odšel iz bolnišnice že danes. Ne morejo pa še povedati, kdaj ga bodo odpustili iz bolnišnice, saj je predvideno petdnevno zdravljenje z remdesivirjem.Conley je dodal, da je on tisti, ki je iz previdnosti priporočil, da predsednika premestijo v bolnišnico. »Smo 72 ur po diagnozi, dnevi od 7. do 10. pa so najkritičnejši pri določitvi verjetnega poteka te bolezni.« Trumpov test je bil pozitiven v petek zjutraj, kar je pred okoli 36 urami. 72 ur, ki jih je navedel zdravnik, bi pomenilo, da je za okužbo vedel že prej, a je niso objavili.Glede prve dame, ki so ji v petek prav tako potrdili okužbo s koronavirusom, pa so zdravniki povedali, da je dobro in da okreva doma.Neimenovani vir, ki je seznanjen s predsednikovim zdravstvenim stanjem, pa je novinarjem v Beli hiši dejal (o čemer poroča CNN), da je bilo Trumpovo stanje v zadnjih 24 urah skrb vzbujajoče in da bo prihodnjih 48 ur kritičnih. »Še vedno nismo na jasni poti polnega okrevanja.«