Zdravnik sporočil: Trump ni več kužen

Zbolel v začetku oktobra

Ameriški predsednik, ki je bil pred tednom dni v bolnišnici zaradi covida 19, ni več kužen, je v soboto dejal njegov zdravnik. Pred tem je Trump v soboto nagovoril privržence pred Belo hišo, kar je bil njegov prvi nastop v javnosti po okužbi z novim koronavirusom.»Vesel sem, da lahko sporočim, da predsednik izpolnjuje kriterije Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) za varno končanje samoizolacije in da njegovi zadnji testi kažejo, da po trenutno priznanih standardih ne predstavlja več tveganja prenosa okužbe na druge,« je v izjavi za javnost poudaril Trumpov zdravnik.Conley, ki so mu v zadnjih dneh večkrat očitali pomanjkljivo obveščanje javnosti o predsednikovi bolezni, je še dejal, da je Trump prve simptome okužbe z novim koronavirusom imel pred 10 dnevi.Po njegovih besedah testi kažejo, da »ni več dokazov za aktivno razmnoževanje virusa« in da se prisotnost virusa pri Trumpu zmanjšujejo. Ni pa dejal, da predsednik nima več virusa.Conley je še povedal, da Trump nima več povišane telesne temperature, da pa bo še naprej preverjal njegovo zdravstveno stanje, ko se bo aktivno vrnil k svojim obveznostim.Smernice CDC predvidevajo, da lahko ljudje z blagimi simptomi okužbe z novim koronavirusom končajo izolacijo 10 dni po prvih simptomih in 24 ur po tem, ko pri njih ne ugotovijo več prisotnosti virusa.Ameriškega predsednika so zaradi okužbe z novim koronavirusom prepeljali v bolnišnico 2. oktobra. Tam je ostal tri dni, nato se je vrnil v Belo hišo, kjer je bil v izolaciji.Pred izjavo njegovega zdravnika je Trump nagovoril privržence pred Belo hišo. Sporočil jim je, da se počuti odlično in da ne jemlje več nobenih zdravil proti covidu 19.