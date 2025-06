Zdravnik razkrili grozljive podrobnosti pokola v Gradcu

Številni so se zbrali tudi pred šolo v ulici Dreierschützengasse, kjer je 21-letni nekdanji dijak v torek dopoldne ubil deset ljudi, med njimi devet mladostnikov, starih med 15 in 17 leti, in učiteljico, ki je zaradi poškodb umrla v bolnišnici, poroča avstrijska radiotelevizija ORF.

Še 12 ljudi je ranil, nakar si je sodil sam. Hospitaliziranih je 11 ranjenih, pri čemer se jih pet zdravi na intenzivni negi, stanje vseh pa je stabilno, so danes sporočili zdravstveni organi.

V univerzitetni bolnišnici so za poškodovane poskrbele ekipe iz centra za urgentno medicino in oddelka za otroško in mladostniško kirurgijo. Med hospitaliziranimi sta dve odrasli osebi in pet mladostnikov. Dva pacienta sta bila v kritičnem stanju, še pet pa jih je utrpelo hude poškodbe.

Pretresljiva pričevanja in podrobnosti o poškodbah

Glavni zdravnik UKH Gradec Christian Kamerlander je za avstrijsko agencijo APA povedal, da je en pacient utrpel strelno rano v obraz in je bil nujno operiran zaradi poškodb čeljusti.

Dve žrtvi sta imeli večkratne strelne rane v noge, ena deklica pa je zaradi strelne rane utrpela zlom rame. V UKH so hospitalizirani trije najstniki in ena mlada odrasla oseba. Čeprav noben od njih ni v kritičnem stanju, so vse poškodbe resne.

Hiter odziv služb in poziv k solidarnosti

Neposredno po streljanju se je avstrijski Rdeči križ odzval na obvestilo o »množičnem prihodu poškodovanih«. Mobiliziranih je bilo deset zdravnikov in šestnajst medicinskih sester, ki so bili poklicani izven delovnega časa, da bi pomagali v izrednih razmerah.

Rdeči križ je pozval državljane, naj darujejo kri za žrtve napada, temu pozivu pa se je pridružil tudi lokalni nogometni klub SK Sturm Gradec. Klub je na svoji uradni strani objavil:

»Nič ne more izbrisati teh grozljivih dogodkov. Kljub temu želimo prispevati in pozivamo vse, naj pridejo v trening center Messendorf in darujejo kri – to rešuje življenja. Gradec stoji skupaj!«

Policija in tožilstvo nadaljujeta preiskavo, da bi razjasnila vse okoliščine tragedije. Predhodna poročila kažejo, da je napadalec deloval sam, motivi pa še niso uradno potrjeni.