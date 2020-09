Zdravnica kritična do švedskega modela: Življenje tukaj je daleč od normalnega

V nasprotju s preostalimi državami so Švedi v boju z novim koronavirusom ubrali bolj permisivno taktiko, pri čemer niso nikoli zaprli države, prav tako ni obvezna uporaba mask. Razprave o tem, ali je švedski model spoprijemanja s pandemijo koronavirusa neodgovoren ali dejansko deluje, tudi pri nas ne potihnejo.



Za Odmeve je spregovorila tamkajšnja profesorica klinične epidemiologije in zdravnica Nele Brusselaers, ki je do ravnanja oblasti zelo kritična. Dejala je, da je upad števila okužb v njihovi državi pričakovan, saj da poleti zaradi slabe situacije pri njih ni bilo turistov, zaradi česar praktično niso imeli uvoženih okužb. Švedi še vedno delajo od doma, življenje pa je še vedno daleč od normalnega, trdi. Pri nekaterih ljudeh virus znova odkrili Po besedah zdravnice večina obolelih Švedov na koncu potrebuje zdravniško pomoč. »Odpornih je le sedem, osem odstotkov prebivalcev, mogoče deset, kar je premalo za kolektivno odpornost. Kolektivne odpornosti ne moremo doseči brez cepiva,« je dejala in dodala, da so pri nekaterih virus znova odkrili, torej ni nujno, da protitelesa človeka varujejo pred vnovično okužbo. Z nekaterimi kolegi z ene najuglednejših medicinskih univerz Karolinskega inštituta je prepričana, da je takšen model spopadanja z epidemijo nečloveški.