Zdaj jih je preveč, vsi bi jih streljali

Potrebujejo le 12 izkušenih prostovoljcev, prijavilo pa se jih je več kot 45.000! Pri upravi ameriških narodnih parkov so presenečeni nad izjemnim odzivom, a so nadvse zadovoljni, da bodo lahko za odstrel čezmerne populacije bizonov v znamenitem Velikem kanjonu izbrali najboljše strelce.Lov je v ameriških parkih uradno prepovedan, zato so se prostovoljci uradno prijavljali za sodelovanje v postopku za zmanjšanje populacije bizonov: ti so se v zadnjih letih tako razmnožili, trenutno jih je v Velikem kanjonu več kot 600, da povzročajo velikansko škodo, ogrožajo naravne vodne vire in vegetacijo, arheološka najdišča in pa, ne nazadnje obiskovalce, odločitev ob jezi okoljevarstvenikov pojasnjujejo pri uradu.Varuhi pravic živali, ki opominjajo, da so bili bizoni v 19. stoletju zaradi pretiranega lova na pragu izumrtja, poudarjajo, da bo povabilo javnosti k takšni dejavnosti postalo nova podlaga za krivolov, a pri uradu mirijo, da gre za enkratno dejanje, ki naj bi pripomoglo k bolj zdravemu ravnovesju v naravnem parku. Poleg tega si v zadnjem obdobju prizadevajo za ulov živih bizonov, ki jih potem selijo na druga območja v ZDA, poroča ameriški portal ABC.Zanimanja za lov je v ameriški javnosti vsekakor veliko, v pičlih 48 urah so namreč prejeli kar 45.040 prijav. Na preizkus bodo povabili prvih 25, med temi pa bodo izbrali 12 najspretnejših strelcev. Odstrel bo potekal na odmaknjenem terenu, lovci pa se bodo žival morali zasledovati peš.