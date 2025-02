Zdaj je jasno, zakaj Slovenci nakupujejo v Trstu: to so cene živil

Konec tedna je bil Trst menda poln Hrvatov in Slovencev, ki so se tja odpravili po nakupih hrane. Izlet so namreč izkoristili še za nakup osnovnih živil, piše telegraf.rs.

Portal navaja, da so nekatera živila v tržaških trgovinah bistveno cenejša:

Ekstra deviško oljčno olje (1 l) – 6,59 evra

Barilla testenine – 0,76 evra

Maslo (200 g) – 2,89 evra

Kozje mleko (1 l) – 2,28 evra

Sadni jogurt (8 x 150 g) – 2,69 evra

Mleti paradižnik v steklenici (700 g) – 0,97 evra

Čokolada 80 % kakava – 1,73 evra

Nutella (950 g) – 6,74 evra

Kosmiči – od 1,89 evra

Pripravljene lazanje Bolognese (1 kg) – 5,99 evra

Paket 18 rolic toaletnega papirja – 9,74 evra

Mehčalec za perilo – 2,65 €

Tudi Primorske novice so nedavno naredile test in opravile nakup v Italiji in na Hrvaškem. V popis so zajeli izdelke znanih slovenskih blagovnih znamk, ki so na prodaj v koprskem Supermarketu Tuš, dveh italijanskih trgovinah (Famila in Centro Discount), odpravili so se tudi v dve živilski trgovini v Umagu (Plodine in Konzum).

Kot so zapisali, so nekatere cene pri nas nižje kot v trgovinah pri obeh sosedah, na drugi strani pa pri dražjih najbolj bodejo v oči občutne razlike v cenah izdelkov treh slovenskih dobaviteljev: Mlekarne Celeia, Fructala in Panvite.