Zdaj je jasno, to cepivo bolje ščiti pred omikronom kot Pfizerjevo

Manjša rusko-italijanska preliminarna študija je pokazala, da se raven nevtralizajočih protiteles pri ljudeh, okuženih z omikron različico koronavirusa in cepljenih z ruskim cepivom sputnik, ni znižala kot pri tistih, ki so prejeli cepivo Pfizerja, piše Reuters. Skupna rusko-italijanska študija, ki jo je financiral ruski sklad za neposredne naložbe, ki prodaja sputnik V v tujini, je primerjala krvne serume ljudi, ki so prejeli različna cepiva. Preliminarne raziskave so izvedli znanstveniki z inštituta Spallanzani v Italiji in inštituta Gamaleya v Moskvi, kjer so razvil sputnik V.

Raziskovalci so povedali, da je laboratorijska študija vzorcev, odvzetih od tri do šest mesecev po prejemu drugega odmerka cepiva, pokazala, da so bile ravni protiteles pri ljudeh, ki so prejeli dva odmerka sputnika V, višje od tistih, ki so bili cepljeni s cepivom Pfizerja.

Študija je vključevala 51 ljudi, cepljenih s sputnikom V, in 17 ljudi, ki so prejeli dva odmerka cepiva Pfizerja.

Predhodna študija inštituta Gamaleya je pokazala, da obnovitveni odmerek sputnika light zagotavlja močnejši imunski odziv v obliki protiteles proti omikronu kot le dva odmerka sputnika V.

Širjenje omikrona v Rusiji se je šele začelo. V torek je bilo potrjenih 38.850 novookuženih, dan prej pa 33.899. Uradno je bilo potrjenih več kot 1.600 primerov okužbe z omikronom.