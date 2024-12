Zdaj je jasno, kje je strmoglavljenji sirski predsednik Bašar al Asad

Strmoglavljeni sirski predsednik Bašar al Asad je v Moskvi in je dobil azil v Rusiji, danes poročata ruski agenciji RIA Novosti in Tass, ki se sklicujeta na vir v Kremlju. Asad in njegovi družinski člani so prispeli v rusko prestolnico, kjer so dobili azil iz humanitarnih razlogov, še povzema srbska tiskovna agencija Tanjug.

Večina svetovnih medijev je danes poročala, da je Asad zapustil državo, preden so prestolnico Damask davi zavzeli islamistični uporniki. Tudi rusko zunanje ministrstvo je pred nekaj urami potrdilo, da je zapustil Sirijo, a niso razkrili, kam naj bi se zatekel.

Prestolnico zapustil že v soboto

Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP, ki se sklicuje na Sirski observatorij za človekove pravice, je Asad na krovu zasebnega letala, ki je vzletelo z mednarodnega letališča v Damasku, zapustil prestolnico že v soboto ob 22. uri po krajevnem času.

Letalo je sprva letelo proti območju Sirije, kjer je trdnjava Asadove alavitske verske ločine, potem pa je ostro obrnilo in nekaj minut letelo v nasprotno smer, preden je izginilo z radarjev.

Že kmalu so se pojavila ugibanja, da bi se lahko zatekel v Rusijo, ki ga je ves čas podpirala, ali pa v Iran, kjer je prav tako užival politično in vojaško podporo.