ZDA z vsemi močmi proti splavu: to so sprejeli danes

Vrhovno sodišče ZDA je danes sklenilo, da lahko zvezne države organizacijo Planned Parenthood, ki med drugim izvaja splave, izključijo iz financiranja prek zveznega programa za zdravstveno varstvo revnih medicaid. Za to je glasovalo šest konservativnih članov sodišče, proti pa so bile tri liberalne sodnice, poročajo ameriški mediji.

Vrhovno sodišče je odločalo v primeru tožbe pacientov pri organizaciji Planned Parenthood (Načrtovano starševstvo) proti državi Južni Karolini, ki jo je izključila iz programa. Medicaid skupaj financirata zvezni proračun in vsaka zvezna država za svoje prebivalce posebej.

Republikanci v Južni Karolini so se odločili, da organizaciji Načrtovano starševstvo ne bodo več plačevali za posege, ker se ukvarja s pomočjo pri zagotavljanju umetne prekinitve nosečnosti, čeprav državni zakon splav do šestega tedna nosečnosti še vedno dovoljuje.

Zagovorniki pravice do splava držijo transparente, ki nasprotujejo skoraj popolni prepovedi splava v nujnih medicinskih primerih v Idahu. FOTO: Kevin Lamarque Reuters

Bo sledilo še več zveznih držav?

Zaradi odločitve vrhovnega sodišča je po poročanju CNN pričakovati, da se bodo Južni Karolini kmalu s podobnim ukrepom proti Planned Parenthood in podobnim organizacijam, ki pomagajo pri splavu, priključile tudi druge zvezne države, ki jih vodijo republikanci.

Konservativna večina vrhovnega sodišča ZDA je pred tremi leti odpravila pravico do splava po ZDA in odločanje o tem prepustila zveznim državam. Republikanske države so nato začele uvajati različne omejitve in prepovedi.

Zvezna zakonodaja sicer že dolgo prepoveduje porabo proračunskih sredstev za splav, vendar pa klinike organizacije Planned Parenthood zagotavljajo tudi druge zdravstvene storitve.