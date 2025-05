ZDA v šoku: Napad načrtujejo brez opozorila, zanj potrebujejo le sedem ur (VIDEO)

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je ukazal izraelskim vojaškim uradnikom, naj nadaljujejo načrtovanje vojaškega napada na iranske jedrske objekte, tudi če ZDA dosežejo diplomatski dogovor s Teheranom – kar je v administraciji predsednika Donalda Trumpa vzbudilo resne pomisleke, da bi lahko presenetljiv izraelski napad iztiril pogajanja o iranskem jedrskem programu, navaja The New York Times.

Za napad potrebnih le 7 ur?

Ameriški obveščevalci ocenjujejo, da bi lahko Izrael izvedel napad v sedmih urah po Netanjahujevem ukazu, zaradi česar bi Washington imel minimalno ali nič prostora za posredovanje.

Vse večji razkol med Trumpom in Netanjahujem je zdaj privedel do hitrih pogovorov na visoki ravni med ameriškimi in izraelskimi uradniki, še piše v poročilu ameriškega časnika.

ZDA v šoku, dvojno tveganje za Trumpa

Možnost izraelskega vojaškega napada na iranske jedrske objekte – brez dogovora z Washingtonom in brez kakršnega koli diplomatskega dogovora – bi pomenila resen udarec za ameriško-izraelsko zavezništvo. Za Trumpa je tveganje dvojno: propad diplomatskih prizadevanj za omejitev iranskega jedrskega programa in potencialni izbruh širokega regionalnega konflikta, ki bi ga sprožilo ukrepanje Izraela.

Po poročanju New York Timesa je Netanjahu tako že naročil izraelskemu obrambnemu ministrstvu, naj nadaljuje načrtovanje napadov na iransko jedrsko infrastrukturo – ne glede na to, ali bo dosežen dogovor med ZDA in Iranom.

Večdnevne vojaške operacije?

Obravnavani so različni scenariji, od omejenih in natančno usmerjenih napadov do večdnevnih vojaških operacij, ki bi lahko potekale na gosto poseljenih območjih.

Trumpova administracija je izdala ostra opozorila Izraelu, naj ne iztiri pogovorov s Teheranom, vendar se v Washingtonu krepijo strahovi, da bi lahko Netanjahu prešel v ofenzivo, saj meni, da je kakršen koli dogovor, ki Iranu omogoča, da obdrži svoje zmogljivosti za bogatenje urana, nesprejemljiv.

Iran »pripravljen na vsak scenarij«

Po poročanju ene od izraelskih televizij sta imela Trump in Netanjahu prejšnji teden burni telefonski pogovor, med katerim naj bi Trump dejal: »Želim diplomatsko rešitev z Iranci. Verjamem v svojo sposobnost, da dosežem dober dogovor,« in ob tem poudaril, da se želi izogniti vojaškemu spopadu.

Medtem je poveljnik iranske revolucionarne garde (IRGC) general Hossein Salami v sredo dejal, da se je Iran pripravljen odločno odzvati na vsak izraelski napad. »Naš prst je na sprožilcu. Čakamo – če bodo naredili napako, bodo prejeli odgovor, zaradi katerega bodo pozabili lastno preteklost,« je po poročanju iranskih državnih medijev dejal Salami. Dodal je, da je Iran »pripravljen na vsak scenarij«, vključno z morebitnim konfliktom z ZDA.