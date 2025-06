ZDA uvedle sankcije proti štirim sodnikom, tudi proti Slovenki Hohler

ZDA so danes uvedle sankcije proti štirim sodnicam Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), tudi Slovenki Beti Hohler, je sporočilo ameriško zunanje ministrstvo. Kot je danes sporočil State Department, je to "odgovor na nezakonita dejanja ICC, usmerjena proti ZDA in Izraelu".

Poleg Beti Hohler so sankcije uvedene še proti Solomy Balungi Bossa iz Ugandu, Luz del Carmen Ibanez Carranza iz Peruja in Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou iz Benina.

»Te osebe so bile neposredno vključene v prizadevanja ICC za preiskavo, aretacijo, pridržanje ali pregon državljanov ZDA ali Izraela brez soglasja ZDA ali Izraela (...) Kot sodnice ICC so se te štiri posameznice aktivno vključile v nezakonita in neutemeljena dejanja Mednarodnega kazenskega sodišča, usmerjena proti ZDA ali našemu tesnemu zavezniku Izraelu,« piše v sporočilu State Departmenta.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP bo tem štirim sodnicam prepovedan vstop v ZDA, blokirani pa bodo tudi njihova lastnina ali drugi interesi v ZDA.