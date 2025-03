ZDA uvažajo jajca iz Koreje in Turčije, da bi znižale cene

Združene države Amerike uvažajo na milijone jajc iz Turčije in Južne Koreje, v prihodnjih tednih pa bodo jajca verjetno prispevale tudi druge države, je potrdila ameriška ministrica za kmetijstvo Brooke Rollins. »Govorimo o stotinah milijonov jajc kratkoročno,« je dodala ministrica.

Bo pa uvoz jajc časovno omejen in se bo ustavil, ko bodo ameriški rejci perutnine lahko povečali ponudbo. Projekcije ministrstva za kmetijstvo, objavljene prejšnji mesec, sicer kažejo, da bi se lahko cene jajc v ZDA v letu 2025 zvišale za 41 odstotkov.

Cena jajc je skokovito zrasla zaradi številnih izbruhov ptičje gripe v ZDA, zaradi česar so bili kmetje prisiljeni v zakol vsaj 30 milijonov kokoši nesnic, ponudba pa se je močno skrčila.

Ameriški predsednik Donald Trump je poskušal cene jajc izkoristiti v volilni kampanji, ko so se volivci pritoževali nad naraščajočimi cenami osnovnih artiklov v času predsedovanja njegovega predhodnika Joeja Bidna. Po vrnitvi na položaj januarja letos je kmetijsko ministrico zadolžil, da poveča ponudbo jajc in zniža cene.

V tednih po tem so proizvajalci v več državah poročali o ameriškem zanimanju za njihove pridelke. Da se je nanje obrnilo ameriško diplomatsko osebje na lovu za svežimi jajci, so denimo povedali v združenjih rejcev perutnine na Poljskem in v Litvi.