ZDA Ukrajini poslale 90 ton vojaške opreme, razmere z Rusijo zaostrene

Ameriško tovorno letalo z 90 tonami vojaške opreme je ponoči pristalo na letališču v prestolnici Kijev. To je danes na twitterju objavilo tamkajšnje ameriško veleposlaništvo. Gre za prvo pošiljko pomoči Ukrajini, ki jo je naročil ameriški predsednik Joe Biden zaradi zaostrenih razmer z Rusijo. Pošiljka vključuje tudi strelivo za branilce frontne črte Ukrajine. »Ta pošiljka in 2,7 milijarde dolarjev od leta 2014 dokazujeta zavezanost ZDA, da pomaga Ukrajini pri krepitvi njene obrambe pred naraščajočo rusko agresijo.«

Moskva je Kijev večkrat pozvala, naj se dodatno ne oborožuje. To bi lahko namreč ustvarilo dodatno vojaško napetost in Rusijo spodbudilo k napadu regije Donbas na vzhodu Ukrajine, da bi zavzela proruski odcepljeni provinci Lugansk in Doneck.

Kaj pa EU?

Pred kratkim je Kremelj ostro kritiziral dostavo lahkega protitankovskega orožja iz Velike Britanije v Ukrajino. Baltske države Estonija, Latvija in Litva so v petek sporočile, da bodo v Ukrajino poslale ameriške protitankovske rakete in protiletalske sisteme. Pošiljko orožja Ukrajini pripravlja tudi Češka. Nemčija je napovedala, da bo v Ukrajino poslala poljsko bolnišnico, ne pa tudi orožja. Februarja bo Ukrajini predana popolna terenska bolnišnica, vključno s potrebnim usposabljanjem, vse pa sofinancira Nemčija v višini 5,3 milijona evrov, je za Die Welt povedala nemška obrambna ministrica Christine Lambrecht. Nemška vlada mora narediti vse, da razbremeni krizne razmere, je dejala Lambrechtova. »Dostava orožja trenutno ne bi bila v pomoč, to je soglasje v zvezni vladi.«

ZDA bodo odgovorile na vsako rusko grožnjo glede Ukrajine

V petek sta se ruski zunanji minister Sergej Lavrov in njegov ameriški kolega Antony Blinken sestala na kriznih pogovorih v Ženevi. Rusija pričakuje pisni odgovor ZDA na svoje zahteve glede varnostnih zagotovil, Blinken pa je opozoril, da bodo ZDA odgovorile na vsako rusko grožnjo glede Ukrajine.