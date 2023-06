ZDA skrivajo vesoljska plovila nezemeljskega izvora, žvižgač ima dokaze

Žvižgač je ameriške oblasti obtožil, da skrivajo program za iskanje zunajzemeljskih plovil. In ne samo to. Kot poročajo tuji mediji, skrivajo tudi plovila nezemeljskega izvora, po domače bi jim rekli neznani leteči predmeti.

O podobnih obtožbah smo poročali že večkrat, tokrat pa naj bi bilo drugače, saj je žvižgač veteran letalskih sil in nekdanji zaposleni v ameriški obveščevalni službi David Grusch, ki je imel dostop do strogo zaupnih informacij. Bil je tudi član delovne skupine za raziskave, zaznavanje in analiziranje morebitnih opažanj tako imenovanih neidentificiranih zračnih pojavov. Pred to skupino naj bi vlada ZDA skrivala program iskanja razbitin neznanih letečih predmetov. O tem programu ima Grusch konkretne dokaze.

Našli pa niso samo plovil ...

Američani naj bi hranili povsem ohranjena in delno poškodovana plovila, ki niso plod izdelave človeških rok. Kot pa je portalu The Debrief povedal žvižgač, so med iskanjem ostankov plovil, ki pristanka niso preživela, našli tudi dele »vesoljcev« oziroma neznanih bitij, ki niso z našega planeta.

Grusch je o svojem odkritju ameriškemu kongresu poročal že v letih 2021 in 2022, ker obstoj programa vlada nezakonito skriva tudi pred njimi. Zaradi tega in skrivanja pred javnostjo se je dolgoletni obveščevalec odločil spregovoriti.

Ko je svoja odkritja predstavil kongresu, so se mu vladni uradniki maščevali, tako da je zapustil delovno mesto po 14 letih v ameriški obveščevalni službi.

»Nismo sami«

Ameriški uradnik iz centra za vesolje Nasic Jonathan Grey je potrdil navedbe Gruscha, da so našli »eksotične« materiale, ki niso plod človeškega znanja – so nezemeljskega ali neznanega izvora. Z analizami so odkrili, da imajo materiali unikatno razporeditev atomov. »Nečloveška inteligenca je realnost, nismo sami,« je dejal Grey.

Leta 2021 je Pentagon izdal poročilo o Neznanih letečih predmetih, v katerem so zapisali, da so prišli v stik s 140 nedefiniranimi plovili, ki jih ne znajo pojasniti. Tudi vojaški piloti so pričali, da so imeli v tem obdobju na ameriški obali veliko srečanj z nenavadnimi zračnimi plovili.