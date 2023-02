ZDA sestrelile še en sumljiv leteči predmet

Ameriško lovsko letalo F-22 je v soboto nad Kanado sestrelilo neidentificiran objekt, ki je kršil kanadski zračni prostor. V operaciji poveljstva Severnoameriške zračne obrambe (NORAD) so sodelovala letala obeh držav, a na koncu je na ukaz kanadskega premierja Justina Trudeauja predmet uspešno sestrelil ameriški lovec.

Neidentificirani leteči predmet so se sestrelili nad Jukonom na severozahodu Kanade ob meji z Aljasko, je v soboto na Twitterju potrdil Trudeau. Kot je zapisal, je v zvezi z zadevo govoril z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, sestrelitev pa je na koncu odredil sam. »Kanadske sile bodo zdaj poiskale in analizirale razbitine predmeta,« je še tvitnil.

Neidentificirani predmet so sicer po besedah kanadske obrambne ministrice Anite Anand prestregli v soboto ob 15.41 po lokalnem času na višini približno 12 kilometrov. Opisala ga je kot »majhnega« in »cilindričnega«, več podrobnosti pa zaenkrat ni znanih. O izvoru predmeta ministrica ni želela ugibati, saj da je za to še prezgodaj.

Gre sicer za že tretji predmet, ki so ga ZDA sestrelile v vsega tednu dni.