ZDA se umikajo iz formalnih mirovnih pogajanj za Ukrajino

Združene države Amerike so se odločile, da se umaknejo iz vloge posrednika v mirovnih pogajanjih med Ukrajino in Rusijo, potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin zavrnil predlog o popolni prekinitvi ognja. Namesto tega bodo ZDA spodbujale Kijev in Moskvo, naj sami predstavita konkretne predloge za končanje vojne.

Tiskovna predstavnica ameriškega State Departmenta, Tammy Bruce, je poudarila, da ZDA ne bodo več »na hitro potovale po svetu« za organizacijo srečanj, temveč bodo pričakovale, da bosta obe strani prevzeli odgovornost za pogajanja. Podobno je izjavil tudi podpredsednik JD Vance, ki je dejal, da je zdaj na Ukrajini in Rusiji, da dosežeta dogovor in ustavita »brutalni« konflikt.

Umik iz neposredne mediacije

Ta odločitev sledi neuspehu ameriškega sedemtočkovnega mirovnega načrta, ki je predvideval priznanje ruske kontrole nad Krimom, kar je Ukrajina zavrnila. Medtem je Rusija okrepila napade, kar je dodatno zmanjšalo upanje na mirno rešitev.

Kljub umiku iz neposredne mediacije so ZDA podpisale pomemben sporazum z Ukrajino o mineralnih virih, ki ZDA omogoča dostop do ukrajinskih virov, kot so litij, titan in redke zemeljske kovine. Ta dogovor vključuje tudi ustanovitev skupnega sklada za obnovo in potrjuje nadaljnjo ameriško vojaško podporo Ukrajini, kar bi lahko odvračalo nadaljnjo rusko agresijo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da bi pogajanja med ZDA in Rusijo brez sodelovanja Ukrajine pošiljala »zelo nevarno« sporočilo svetu, saj bi to pomenilo, da lahko veliki igralci odločajo o usodi manjših držav brez njihovega soglasja.

Medtem ko se ZDA umikajo iz vloge posrednika, ostaja vprašanje, ali bo ta poteza spodbudila Rusijo in Ukrajino k resnejšim pogajanjem ali pa bo konflikt še naprej eskaliral brez jasnega konca v vidu, poroča telegraph.co.uk.