VENEZUELSKI PREDSEDNIK

ZDA razpisale rekordno nagrado, tako visoka ni bila niti za Bin Ladna

Gre za največjo javno objavljeno nagrado za političnega voditelja doslej.
Fotografija: FOTO: Jhonn Zerpa Afp
Odpri galerijo
FOTO: Jhonn Zerpa Afp

N. P.
10.09.2025 ob 22:47
N. P.
10.09.2025 ob 22:47

Še nikoli v zgodovini ZDA niso ponudile tako visoke nagrade za informacijo o neki osebi – niti za Osamo bin Ladna.

Nicolás Maduro Moros, rojen 23. novembra 1962, visok 190 centimetrov, rjavih oči in črnih las, je po podatkih ameriškega zunanjega ministrstva iskan zaradi narkoterorizma, uvoza kokaina ter sodelovanja v zaroti za trgovino z mamili in orožjem. Razpisana nagrada: kar 50 milijonov dolarjev (skoraj 43 milijonov evrov).

Največja nagrada v zgodovini

Gre za največjo javno objavljeno nagrado za političnega voditelja doslej. S tem je presežena meja 25 milijonov dolarjev, ki je nekoč veljala za vodjo Al Kaide Osamo bin Ladna, nekdanjega iraškega predsednika Sadama Huseina in vodjo Islamske države Abu Bakra al-Baghdadija.

Plakati z Madurovo podobo in obljubljeno nagrado, objavljeni v začetku avgusta, ga ne opisujejo kot diktatorja ali arhitekta spornih volitev v Venezueli – temveč kot vodjo Kartela sonca, narkoteroristične mreže, ki naj bi segala do vrha venezuelske oblasti in bila povezana z vplivnimi kriminalnimi skupinami v Mehiki in Kolumbiji.

Maduro zavrača obtožbe

»Če iščete mafijca, iščite drugje,« je Maduro dejal na nedavni tiskovni konferenci ter dodal, da je pripravljen razglasiti vojno stanje ob morebitni agresiji. Kmalu zatem je administracija Donalda Trumpa sporočila, da je ameriška vojska izvedla »smrtonosni napad« na venezuelsko plovilo, ki naj bi prevažalo mamila. V incidentu je umrlo enajst ljudi. Madurova vlada trdi, da je posnetek napada ustvarila umetna inteligenca, a dogodek je dodatno zaostril odnose med državama.

Fotografija prikazuje venezuelskega predsednika Nicolasa Madura (2. z leve) med sprehodom s prvo damo Venezuele Cilio Flores in drugimi. FOTO: Zurimar Campos Afp
Fotografija prikazuje venezuelskega predsednika Nicolasa Madura (2. z leve) med sprehodom s prvo damo Venezuele Cilio Flores in drugimi. FOTO: Zurimar Campos Afp

Ime »Kartel sonca« se pojavlja že od leta 1993, ko so razkrili povezave venezuelske nacionalne garde s preprodajo mamil. Po ameriških trditvah gre za mrežo, ki jo je začel Hugo Chávez, po njegovi smrti pa naj bi jo prevzel Maduro. Washington trdi, da so vpleteni tudi drugi ključni režimski možje: Diosdado Cabello, minister za obrambo Vladimir Padrino, nekdanji podpredsednik Tareck El Aissami in predsednik vrhovnega sodišča Maikel Moreno.

Strokovnjaki so razdeljeni. Nekateri menijo, da gre za resnično kriminalno strukturo v jedru države, drugi pa opozarjajo, da dokazov ni. Kolumbijski predsednik Gustavo Petro je šel še dlje – dejal je, da kartel sploh ne obstaja in da gre za izgovor skrajne desnice za rušenje neprijetnih vlad.

Dolga roka ameriškega pravosodja

ZDA so že leta 2020 vložile obtožnico proti Maduru in še 14 visokim funkcionarjem zaradi terorizma, korupcije in trgovine z mamili. Primeri so polni pričanj nekdanjih častnikov, vojakov in prekupčevalcev, ki so v zameno za nižje kazni pričali o režimskih povezavah s karteli.

Med obremenilnimi dokazi so tudi pričevanja o uporabi predsedniškega hangarja za pretovarjanje kokaina ter o podkupninah v milijonskih zneskih. Več nekdanjih generalov in funkcionarjev je priznalo krivdo in prestaja dolge zaporne kazni.

Globalne posledice

Najnovejše napetosti so sprožile verižne reakcije v Latinski Ameriki: več držav, med njimi Ekvador, Paragvaj in Argentina, je že razglasilo Kartel sonca za teroristično organizacijo. V Evropi je španska stranka Vox zahtevala, da ga na seznam terorističnih skupin uvrsti tudi EU.

Medtem venezuelski režim vse obtožbe zavrača in trdi, da v državi mamil ne proizvajajo niti ne preprodajajo. Organizacija Transparency International pa ocenjuje, da je trgovina z drogo samo leta 2024 prinesla 8,2 milijarde dolarjev dobička, pri čemer naj bi skoraj četrtina svetovnega kokaina potovala prav skozi Venezuelo.

Situacija ostaja izjemno napeta – vprašanje pa je, ali bo rekordna nagrada res omajala Madurovo oblast.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

ZDA Nicolas Maduro mamila Donald Trump Venezuela kokain preiskava droga denar tihotapljenje

Priporočamo

Poslovil se je ugledni slovenski zdravnik, bil je eden izmed pionirjev
Tijana (19) se je med skokom s padalom odpela in umrla, zdaj je znano zakaj
Trumpovega zaveznika ubili, zanj molil tudi Janša: »Odličen fant, Bog ga blagoslovi« (VZNEMIRJUJOČ POSNETEK)
Dončić in ekipa so se borili kot levi, a Nemci so bili premočni (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Poslovil se je ugledni slovenski zdravnik, bil je eden izmed pionirjev
Tijana (19) se je med skokom s padalom odpela in umrla, zdaj je znano zakaj
Trumpovega zaveznika ubili, zanj molil tudi Janša: »Odličen fant, Bog ga blagoslovi« (VZNEMIRJUJOČ POSNETEK)
Dončić in ekipa so se borili kot levi, a Nemci so bili premočni (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.