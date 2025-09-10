ZDA razpisale rekordno nagrado, tako visoka ni bila niti za Bin Ladna

Še nikoli v zgodovini ZDA niso ponudile tako visoke nagrade za informacijo o neki osebi – niti za Osamo bin Ladna.

Nicolás Maduro Moros, rojen 23. novembra 1962, visok 190 centimetrov, rjavih oči in črnih las, je po podatkih ameriškega zunanjega ministrstva iskan zaradi narkoterorizma, uvoza kokaina ter sodelovanja v zaroti za trgovino z mamili in orožjem. Razpisana nagrada: kar 50 milijonov dolarjev (skoraj 43 milijonov evrov).

Največja nagrada v zgodovini

Gre za največjo javno objavljeno nagrado za političnega voditelja doslej. S tem je presežena meja 25 milijonov dolarjev, ki je nekoč veljala za vodjo Al Kaide Osamo bin Ladna, nekdanjega iraškega predsednika Sadama Huseina in vodjo Islamske države Abu Bakra al-Baghdadija.

Plakati z Madurovo podobo in obljubljeno nagrado, objavljeni v začetku avgusta, ga ne opisujejo kot diktatorja ali arhitekta spornih volitev v Venezueli – temveč kot vodjo Kartela sonca, narkoteroristične mreže, ki naj bi segala do vrha venezuelske oblasti in bila povezana z vplivnimi kriminalnimi skupinami v Mehiki in Kolumbiji.

Maduro zavrača obtožbe

»Če iščete mafijca, iščite drugje,« je Maduro dejal na nedavni tiskovni konferenci ter dodal, da je pripravljen razglasiti vojno stanje ob morebitni agresiji. Kmalu zatem je administracija Donalda Trumpa sporočila, da je ameriška vojska izvedla »smrtonosni napad« na venezuelsko plovilo, ki naj bi prevažalo mamila. V incidentu je umrlo enajst ljudi. Madurova vlada trdi, da je posnetek napada ustvarila umetna inteligenca, a dogodek je dodatno zaostril odnose med državama.

Fotografija prikazuje venezuelskega predsednika Nicolasa Madura (2. z leve) med sprehodom s prvo damo Venezuele Cilio Flores in drugimi. FOTO: Zurimar Campos Afp

Ime »Kartel sonca« se pojavlja že od leta 1993, ko so razkrili povezave venezuelske nacionalne garde s preprodajo mamil. Po ameriških trditvah gre za mrežo, ki jo je začel Hugo Chávez, po njegovi smrti pa naj bi jo prevzel Maduro. Washington trdi, da so vpleteni tudi drugi ključni režimski možje: Diosdado Cabello, minister za obrambo Vladimir Padrino, nekdanji podpredsednik Tareck El Aissami in predsednik vrhovnega sodišča Maikel Moreno.

Strokovnjaki so razdeljeni. Nekateri menijo, da gre za resnično kriminalno strukturo v jedru države, drugi pa opozarjajo, da dokazov ni. Kolumbijski predsednik Gustavo Petro je šel še dlje – dejal je, da kartel sploh ne obstaja in da gre za izgovor skrajne desnice za rušenje neprijetnih vlad.

Dolga roka ameriškega pravosodja

ZDA so že leta 2020 vložile obtožnico proti Maduru in še 14 visokim funkcionarjem zaradi terorizma, korupcije in trgovine z mamili. Primeri so polni pričanj nekdanjih častnikov, vojakov in prekupčevalcev, ki so v zameno za nižje kazni pričali o režimskih povezavah s karteli.

Med obremenilnimi dokazi so tudi pričevanja o uporabi predsedniškega hangarja za pretovarjanje kokaina ter o podkupninah v milijonskih zneskih. Več nekdanjih generalov in funkcionarjev je priznalo krivdo in prestaja dolge zaporne kazni.

Globalne posledice

Najnovejše napetosti so sprožile verižne reakcije v Latinski Ameriki: več držav, med njimi Ekvador, Paragvaj in Argentina, je že razglasilo Kartel sonca za teroristično organizacijo. V Evropi je španska stranka Vox zahtevala, da ga na seznam terorističnih skupin uvrsti tudi EU.

Medtem venezuelski režim vse obtožbe zavrača in trdi, da v državi mamil ne proizvajajo niti ne preprodajajo. Organizacija Transparency International pa ocenjuje, da je trgovina z drogo samo leta 2024 prinesla 8,2 milijarde dolarjev dobička, pri čemer naj bi skoraj četrtina svetovnega kokaina potovala prav skozi Venezuelo.

Situacija ostaja izjemno napeta – vprašanje pa je, ali bo rekordna nagrada res omajala Madurovo oblast.