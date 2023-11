ZDA poslale jedrsko podmornico, Izrael javil, da je Gaza prepolovljena

Izraelske sile danes nadaljujejo silovito obstreljevanje območja Gaze. V nedeljo so popolnoma obkolile mesto Gaza in prodrle do morja ter s tem razdelile palestinsko enklavo na dva dela. Spopadi se nadaljujejo kljub novim pozivom ZN k humanitarni prekinitvi ognja. Izrael je sicer civiliste na severu Gaze večkrat pozval k evakuaciji na jug, a je po navedbah ZDA na območju ostalo še vsaj 350.000 ljudi.

Po pisanju tujih medijev so se oglasili iz ameriške vojske, kjer so dejali, da je na Bližnji vzhod prispela podmornica z vodenimi izstrelki. Podmornica je zdaj v Sueškem prekopu severovzhodno od Kaira.

Analitiki pišejo, da vojske le redko objavljajo premike ali delovanje svoje flote podmornic z balističnimi in vodenimi izstrelki. Načeloma podmornice na jedrski pogon premikajo v popolni tajnosti kot del ameriške jedrske triade, skupaj s silosi za medcelinske balistične rakete in strateškimi bombniki. Gre torej za jasno sporočilo, tako analitiki, Iranu in simpatizerjem v regiji.

Podmornica se je v Sueškem prekopu pridružila številnim drugim plovilom ameriške mornarice, vključno z dvema skupinama letalonosilk.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske je v nedeljo pozno zvečer za CNN povedal, da so bombardiranja na severu Gaze dva dni zapored prekinili za nekaj ur, da bi civilistom omogočili varen prehod proti jugu ozkega obalnega pasu.

Izraelska vojska je okrepila napade, Gaza je bila prepolovljena

Izraelska vojska je sporočila, da je v nedeljo zvečer izvajala »intenzivne zračne napade« na območju Gaze, ki se bodo »nadaljevali v prihodnjih dneh«, in dodala, da je bilo palestinsko ozemlje prepolovljeno. »Zdaj potekajo intenzivni napadi (...) in se bodo nadaljevali nocoj in v prihodnjih dneh,« je dejal vojaški tiskovni predstavnik Daniel Hagari in dodal, da so izraelske sile, ki tam delujejo, območje prepolovile na »južni in severni del Gaze«.

Nekoliko prej je vlada Hamasa poročala o »intenzivnem bombardiranju« okoli bolnišnic na severnem območju Gaze, kjer so bile spet prekinjene internetne in telefonske povezave. Po istem viru je bilo bombardirano območje okoli bolnišnice al Shifa, ki je največja na območju Gaze.

Po 30 dneh vojne med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem je obkrožitev severnega dela ozemlja in njegova ločitev od juga Gaze pomembna faza v operaciji izraelskih sil, je poudaril Hagari.

Jordanske letalske sile odvrgle medicinsko pomoč nad Gazo

Jordanske letalske sile so v oblegani Gazi odvrgle medicinsko pomoč za tamkajšnjo jordansko terensko bolnišnico, je danes sporočil jordanski kralj Abdulah II. Šlo naj bi za prvo dostavo humanitarne pomoči tej oblegani palestinski enklavi po zraku, saj je pomoč doslej prispela le prek mejnega prehoda Rafa.

Medtem se nadaljujejo diplomatska prizadevanja za umiritev razmer. Čeprav je bilo sprva napovedano, da bo ameriški zunanji minister Anthony Blinken med svojo drugo bližnjevzhodno turnejo v mesecu dni, odkar je izbruhnila izraelsko-palestinska vojna, obiskal Izrael in Jordanijo, je prišlo do nadaljevanja poti. Blinken je včeraj tako obiskal tudi Zahodni breg, Irak in Turčijo, sestal pa se je tudi z egiptovskimi visokimi diplomati.

Iranski predsednik Ebrahim Raisi je ZDA danes obtožil, da so sokrivec "masakra" v Gazi, s tem ko pošiljajo vojaško in finančno pomoč Izraelu. Ob tem se je zavzel za vsakršno obliko sodelovanja, ki bo omejilo število smrtnih žrtev.