ZDA po mnenju ameriškega podpredsednika sploh niso v vojni

Ameriški podpredsednik JD Vance je danes v pogovoru za ameriško televizijo NBC News po ameriških napadih na iranske jedrske objekte zatrdil, da ZDA niso v vojni z Iranom. »Smo v vojni z njegovimi jedrskimi prizadevanji,« je poudaril in dodal, da so ZDA prepričane, da so uničile iranski jedrski program.

Vance je po poročanju britanskega BBC tudi zavrnil kritike na račun ameriškega predsednika Donalda Trumpa, češ da napad presega njegova predsedniška pooblastila. Poudaril je, da to ne drži.

Ameriški podpredsednik je še napovedal, da si bodo ZDA in njihove zaveznice zdaj prizadevale za trajno odpravo iranskega jedrskega programa.

Napadli tri jedrske objekte

Ameriški bombniki so minulo noč napadli tri jedrske objekte v Iranu - Natanc, Isfahan ter podzemni objekt za bogatenje urana Fordo. S tem so se ZDA, ki jo je z napadom na Iran 13. junija začel Izrael, pridružile svojemu največjemu zavezniku na Bližnjem vzhodu.