ZDA bodo kmalu dobile nov par pand: prihajata Bao Li in Qing (FOTO)

Kitajska bo do konca leta v ZDA poslala nov par pand, sta v skupni izjavi sporočila ameriška prva dama Jill Biden in živalski vrt v Washingtonu. Lansko jesen so ob izteku pogodbe o izposoji tri orjaške pande zapustile ameriško prestolnico, prihod novih pa številni vidijo kot znak otoplitve med državama. »Uradno je! Pande se vračajo v Washington,« je v posnetku s predstavniki živalskega vrta sporočila Jill Biden. »Veseli smo, da bodo otroci od blizu in daleč lahko znova uživali v ljubkih in veselih dogodivščinah velikih pand,« je pozneje objavila na omrežju X.

463.000 evrov na leto bodo plačevali za najem.

Iz nacionalnega živalskega vrta Smithsonian's v prestolnici so sporočili, da k njim v okviru 10-letnega dogovora prihajata Bao Li in Qing Bao. »Ta zgodovinski trenutek je neizpodbiten dokaz, da je naše sodelovanje s kitajskimi kolegi imelo nesporen učinek,« so sporočili. Kakor pravijo, jim je skupaj uspelo povečati število pand, bolje razumeti, kako skrbeti zanje, in doreči, kaj je treba storiti za zaščito pand v divjini ter ohranitev njihovega naravnega habitata. Živalski vrt bo Kitajski v okviru novega sporazuma o izposoji pand nakazoval pol milijona dolarjev (463.000 evrov).

Kitajska že desetletja vodi t. i. diplomacijo pand, v okviru katere v znak zapečatenja izboljšanih odnosov svoje medvede pošilja v države po vsem svetu. Prvi par pand je Peking v ZDA poslal leta 1972, ob obisku tedanjega ameriškega predsednika Richarda Nixona na Kitajskem.

Prvi par je Peking v ZDA poslal leta 1972.

V luči zaostrenih odnosov med državama trenutno v ZDA ostaja le še nekaj pand, tri so nacionalni živalski vrt v Washingtonu zapustile pred pol leta. Je pa kitajski predsednik Xi Jinping po srečanju z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom novembra lani dejal, da bi Kitajska lahko kmalu poslala nove.

Obesili so plakat z napisom Pande prihajajo. FOTO: Ken Cedeno/Reuters

Lepo novico je sporočila ameriška prva dama Jill Biden. FOTO: Leah Millis/Reuters

Črno-beli medvedi, ki so priljubljeni med obiskovalci živalskih vrtov, so v naravi doma predvsem v jugozahodni provinci Sečuan. Po ocenah je na svetu še okoli 1860 pand, od tega jih je okoli 600 v ujetništvu.