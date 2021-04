Zbolel za koronavirusom, zdravniki presenečeni: Ni več raka

Skeptični do vzorca okrevanja

Podoben primer pri sosedih

Koronavirus bi lahko povzročil izginotje tumorja pri bolniku z rakom, zdravniki pa pravijo, da bi lahko pri tem človeku sprožil še »protitumorski imunski odziv«, piše Telegraph.Bolnik (61) iz bolnišnice Royal Cornwall v britanskem Truru je lani poleti prišel na pregled, potem ko so mu diagnosticirali hodgkinov limfom, redkega krvnega raka, ki vsako leto prizadene 2.100 ljudi v Veliki Britaniji. Bolezen, ki se pojavi, ko bele krvne celice uidejo izpod nadzora in se razširijo na bezgavke, običajno zdravijo s kemoterapijo, približno 90 odstotkov bolnikov pa je pet let po tem še vedno živih. Nekaj ​​dni po tem, ko so mu povedali, da je v njegovih prsih polno tumorjev, in preden se je začelo zdravljenje, je bil moški sprejet v bolnišnico zaradi covida 19. Po popolnem okrevanju so ga ponovno pregledali in odkrili, da je rak skoraj popolnoma izginil.Mogoča je tudi nenadna remisija hodgkinovega limfoma, ki pa je izjemno redka. Po vsem svetu je bilo zabeleženih le nekaj deset podobnih primerov. Zdravnicaiz bolnišnice Royal Cornwall je pojasnila: »Menimo, da je covid 19 sprožil protitumorski imunski odziv.« Dr. Challoner je ob tem dodala, da medicinska ekipa verjame, da T-celice, ki se borijo proti okužbam v telesu, lahko napadajo tudi rakave celice in vodijo do remisije.Vendar pa so drugi zdravniki opozorili, da sklepov o vzroku okrevanja ne bi smeli sprejemati prezgodaj., tiskovni predstavnik organizacije Cancer Research UK, pravi: »Na tej stopnji je še prezgodaj, da bi lahko iz teh primerov sklepali. Povsem mogoče je, da gre za naključje. Vsi rakavi bolniki bi morali še naprej upoštevati nasvete svojih zdravnikov in se tudi zaščititi pred okužbo s koronavirusom, zato spodbujamo vse, da se cepijo.«Poročilo lani objavljene italijanske medicinske revije Acta Biomedica opisuje podoben primer v italijanski bolnišnici Cremona.