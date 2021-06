Zbirajo podpise: Bezos, ostani v vesolju!

Bivša daruje, on bi si pa rad podredil svet, menijo podpisniki. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

Konec julija bopisal zgodovino: z bratomin še tretjim potnikom, ki si je vozovnico priboril na dražbi in zanjo odštel kar 23 milijonov evrov, bo 20. julija poletel v vesolje. To bo prvi turistični polet na rob atmosfere, kakšnih 100 kilometrov visoko, a mnogi si želijo, da bi najbogatejši zemljan tam kar ostal.Ustanovitelj Amazona se rad kaže kot dobrotnik, a je skrajno nepriljubljen med zaposlenimi pri spletnem velikanu zaradi domnevnega kratenja delavskih pravic, onemogočanja združevanja v sindikatih in nizkih plač, njegov skopuški odnos pa presega tudi meje podjetja: pri donacijah naj bi ga prekosil celo osovraženi nekdanji predsednik, svoji bivši ženipa pri dobrodelnosti ne sega niti do kolen.Po drugi strani pa je skrajno razsipen pri drugih projektih, s katerimi ne bo rešil sveta, verjetno pa si želi svetovno prebivalstvo s tem podrediti, menijo mnogi, in eden takšnih naj bi bil med drugim njegov načrtovani polet v vesolje. Mnogi namreč menijo, več kot 100.000 je takšnih, da bi lahko Bezos vesoljske naložbe raje preusmeril kam drugam, če pa se že tako baha s polno denarnico, naj na robu vesolja kar ostane, soglašajo podpisniki dveh peticij, ki imata iz ure v uro več podpornikov.No, znano je, da načrtuje Bezos s posadko vrnitev na trdna tla že po desetih minutah, a želja tako velikega števila ljudi, da se ustanovitelj Amazona sploh ne vrne na ta planet, je vendarle skrb vzbujajoča.Spomnimo, druščina bo s še tremi člani posadke na krovu poletela v vesolje s plovilom Bezosovega podjetja Blue Origin, ki se imenuje New Shepard, po prvem Američanu v vesolju. Datum 20. julij ni naključje, takrat bo minilo 52 let od prvega pristanka človeka na Luni. Izlet bo trajal 10 minut.