Zažgali so jim palmo in pohištvo: sedaj so se odzvali lastniki

V preteklih dneh smo poročali o divjih zabavah na letošnjem spomladanskem oddihu slovenske mladine v Poreču. Uničevali inventar, zažigali palme, celo ukradli so kozo. Organizator Spring Break Collegium Mondial Travela je krivce že kaznoval. Posnetki iz apartmajskega so marsikomu vzeli dih, vrhunec pa je doseglo zažiganje apartmajskega inventarja, na gorečo palmo so vrgli mizo in stol, zato nas je seveda zanima, kaj o tem porečejo lastniki apartmajev.

Zažgali so palmo in nanjo zmetali inventar iz apartmajev. FOTO: Zaslonski posnetek

Lanterna. FOTO: Tiktok

Z vprašanjem smo se obrnili na Valamar Riviera d.d., od koder so nam na kratko odgovorili: »Takšni incidenti so pri nas izjemno redki. Gost je že povrnil povzročeno škodo, skladno s pravili. Najpomembnejše je, da nihče ni bil poškodovan in da se bo škoda povrnila.«