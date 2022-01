Zavropodove stopinje so pristne

Po dolgem premlevanju in številnih analizah so se strokovnjaki le poenotili: pred 200 milijoni let so po plaži pri valižanskem kraju Penarth na Otoku lomastili zavropodi, orjaški rastlinojedi dinozavri z zelo dolgim vratom, ali pa njihovi sorodniki.

Stopinje so pristne, so potrdili. Že leta 2020 so prejeli 3D-fotografije ljubiteljskega arheologa, ki je opazil zanimive odtise in jih poslal paleontologom v Narodni muzej Walesa, a jih ti najprej niso jemali resno, saj vsako leto prejmejo številne klice in fotografije sprehajalcev, prepričanih, da so naleteli na zgodovinsko odkritje, a se nazadnje izkaže, da so se motili. A tokrat je šlo zares.

Valižanski strokovnjaki so združili moči z londonskim prirodoslovnim muzejem, ekipa pa se je nato povezala še s francoskimi raziskovalci na Univerzi v Cardiffu ter podrobno pregledala poslano in si nato še v živo ogledala odkritje. Navzgor potisnjeno blato ob robovih dokazuje aktivno gibanje velikanske mase po mehki podlagi, odtisi pa so periodično razporejeni, kar nakazuje hojo, pojasnjujejo strokovnjaki in pristavljajo, da so na Otoku, v Somersetu, že našli tudi okostje zavropoda.

Podatki o življenju v triasu na Otoku so skopi.

Strokovnjaki bodo nadaljevali raziskave in se posvetili vedenjskim vzorcem zavropodov, denimo, kako so se gibali in ali so potovali v čredah. Podatki o življenju iz obdobja triasa v Združenem kraljestvu so namreč dokaj skopi, še pristavljajo.