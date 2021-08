Zavrelo zaradi covidnih potrdil

Francozi so ogorčeni tudi nad odločitvijo, da bo cepljenje proti covidu-19 od 15. septembra dalje obvezno za vse zdravstvene uslužbence.

Minuli konec tedna se je v različnih francoskih mestih zbralo na tisoče ljudi, po prvih ocenah francoskega notranjega ministrstva naj bi jih bilo kar okrog 237.000, ki se ne strinjajo z odločitvijo vlade, da bo treba pred vstopom v prostore gostinskih lokalov in celo medkrajevne vlake pokazati potrdilo o prebolelosti, cepljenju ali negativnem testu na covid-19. Zakon sicer začne veljati danes. Že zdaj je treba covidno potrdilo pokazati pred vstopom v kulturne ustanove ali druge javne zaprte prostore s kapaciteto 50 ljudi ali več.Protesti proti omejitvam in zdravstvenim potrdilom v Franciji sicer trajajo že štiri tedne, saj ljudje ne želijo tovrstnih delitev in omejevanja svoboščin. Menijo, da želi vlada na ta način le prisiliti državljane v cepljenje, česar pa mnogi ne želijo, saj ne zaupajo cepivom in, kot pravijo, ne želijo biti poskusni zajčki. Prav tako so ogorčeni nad odločitvijo, da bo cepljenje proti covidu-19 od 15. septembra dalje obvezno za vse zdravstvene uslužbence. Protestniki, največ se jih je zbralo v prestolnici, so v rokah držali transparente z napisi svoboda in ne zdravstvenim potrdilom ter nestrinjanje z zakonom izražali tudi z vzklikanjem.Odstotek cepljenih je v Franciji sicer precej visok. Več kot 79 odstotkov odraslih je namreč prejelo vsaj en odmerek cepiva, 68 odstotkov je polno cepljenih. Kljub temu pa se nove okužbe širijo z vrtoglavo hitrostjo, približno 21.000 na dan so jih zabeležili v zadnjem tednu, kar je velik porast v primerjavi s prejšnjim mesecem. Od začetka pandemije je v Franciji zaradi covida-19 umrlo več kot 112.000 ljudi.