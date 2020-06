Zavajanje? Hrvaški minister ne ve, od kod Kacinu te informacije

Cappelli: Tega še nismo sprejeli

Mnoge je danes presenetila novica, da Hrvaška ostaja na zelenem seznamu varnih držav, čeprav je še sinoči vladni govorecomenjal najverjetnejšo možnost, da bo zdrsnila na rumenega. Čeprav je število okužb na Hrvaškem doseglo prag, po katerem bi izpadla s seznama t. i. varnih držav, se je vlada danes odločila, da tega ne bo storila. Kacinove izjave pa so presenetile tudi dva hrvaška ministra.»Odločili smo se, da damo Hrvaški priložnost, da s temi doslednimi ukrepi zameji rast in na ta način pokaže tudi ostalim državam v smeri jugovzhoda proti Zahodnemu Balkanu, kaj je treba storiti,« je Kacin upravičil odločitev vlade. Po njegovih besedah se je hrvaška vlada odločila, da bo zaprla nočne lokalne, diskoteke in odpovedala večje prireditve.Njegovo besede so presenečeno povzeli hrvaški mediji, saj so o zaostrovanju ukrepov na Hrvaškem prvič prebrali prav v slovenskih medijih. »Slovenci trdijo: Hrvaška uvaja nove omejitve – zapira klube, omejuje združevanja ...« , »Slovenci: Hrvaška ostaja zelena, a zapira klube« ... so se vrstili naslovi, njihovi ministri pa o tem ne vedo nič.»Ne vem, od kod Sloveniji informacija o zapiranju naših klubov in dogodkov, saj take odločitve še nismo sprejeli, drži pa, da bodo o naši epidemiologi te dni to možnost še proučili.se bo odločil odvisno od epidemiološke slike,« je za 24sata povedal hrvaški minister za turizem. Zdravstveni ministerje potrdil, da o zapiranju nočnih klubov in diskotek ne razmišljajo.Kacinove izjave o zaprtju klubov, kot kaže, za zdaj veljajo le v enem delu, in sicer na območju plaže Zrće na Pagu, kjer so največ vstopnic kupili prav Slovenci. Zdaj je znano, da nočnih zabav letošnje poletje tam ne bodo organizirali.