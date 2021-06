Zastrašujoči prizori, nebo nad mestom gorelo (VIDEO)

Prebivalce Čačka v Srbiji je iz postelj vrglo glasno pokanje. Niz močnih eksplozij v tovarni orožja Sloboda je številne prebivalce pognal na cesto. Čeprav je bilo v tovarni v času eksplozij 60 zaposlenih, žrtev niti poškodovanih ni bilo.Na posnetkih, ki so se pojavili na družbenih omrežjih, je videti, da je požar, ki je sledil detonacijam, razsvetlil nočno nebo. Najmočnejša eksplozija se je po poročanju srbskih medijev zgodila ob 3.20, nato pa še ena ob 3.22. Zatresli sta mesto. Prva eksplozija je sicer odjeknila ob 1.30, pokalo pa je vse do 4. ure.Po poročanju Telegrafa.rs se je nekaj vnelo v skladišči s topovskimi granatami. »Zbudil nas je strašen hrup, vse se je treslo. Eksplozija za eksplozijo. Kot da je vojna. Vsi so sredi noči zapustili hiše. Tako je bilo samo leta 1999,« je dogajanje opisal eden izmed prebivalcev Čačka.Župan mestaje potrdil, da eksplozije niso zahtevale žrtev.