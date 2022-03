Zastrašujoči prizori iz Avstralije: evakuacija grozi pol milijona ljudem (FOTO in VIDEO)

Avstralski Novi Južni Vels se zaradi vztrajnega dežja spopada s hudimi poplavami, zaradi katerih evakuacija grozi kar pol milijona ljudem. Oblasti so 200.000 ljudem že odredile, da morajo zapustiti domove, po besedah premiera te zvezne države Dominica Perrotteta pa utegne število evakuiranih narasti še za okoli 300.000. Kot je dejal, je danes pod vodo že velik del zvezne države, stvari pa se bodo še poslabšale. V minulih 24 urah so morale različne reševalne službe posredovati več kot 3100-krat. Od tega so 220-krat ljudi reševale pred naraslo vodo, skoraj 60-krat na širšem območju Sydneyja. Hude poplave med drugim napovedujejo na zahodu tega največjega avstralskega mesta vzdolž več rek in v visoki pripravljenosti je več tamkajšnjih predmestij.

Negotovo tudi v Queenslandu

Tudi v sosednji zvezni državi Queensland po besedah premierke Annastacie Palaszczuk razmere ostajajo zelo negotove in naslednjih od 24 do 48 ur bo kritičnih. »To so časi, kakršnih še ni bilo. V Brisbanu živim že celo življenje ter takšnih neurij in poplav še nisem videla, vse nas napada naenkrat.«

Že teden dni trajajoče poplave, ki so posledica dolgotrajnega deževja, so sicer ob zahodni avstralski obali do srede terjale najmanj 14 življenj, devet v Queenslandu in pet v Novem Južnem Velsu. Dež spremljajo silovit veter in huda neurja, kar razmere še dodatno poslabšuje. Samo danes naj bi na območju Sydneyja padlo dodatnih 50 do 150 milimetrov dežja.

Avstralija je še posebej izpostavljena podnebnim spremembam, temperature tam hitreje naraščajo kot v svetu v povprečju, kar vodi v vse pogostejše in močnejše poplave, vročinske valove in požare v naravi, ciklone in suše.