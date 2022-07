Zastrašujoče besede šefa ruske diplomacije: Železna zavesa pada

Železna zaves med Rusijo in zahodom se zaradi diplomatske krize spušča, je v četrtek dejal šef ruske diplomacije Sergej Lavrov. Zaradi dogajanja v Ukrajini je vse bolj očitno, da sta zahod in Rusija vsak na svojem bregu. »Železna zavesa dejansko pada,« je v Minsku na novinarski konferenci z beloruskim kolegom dejal Lavrov.

Lavrov poudaril, da Evropska unije »ne kaže nobenega interesa, da bi razumela rusko stran.« Prepričan je tudi, da je EU lutka ZDA in odločitve Unije diktira Washington. Dokaz za to vidi tudi na nedavnem zasedanju NATA v Madridu, kjer je postalo jasno, da želijo ZDA vse države podrediti svoji volji. Za padec železne zavese je po mnenju Lavrova kriv zahod sam.

»Evropska unija je uničila odnose, ki so se med nami in EU gradila desetletja,« je dejal in dodal, da je Moskva vseeno odprta za pogovore in pogajanja. »Lahko rečem, da odslej ne bomo več zaupali niti Američanom niti EU. Naredili bomo vse, da na kritičnih področjih ne bomo odvisni od njih.«