Zastrašujoči posnetek: pojavila se je iznenada in šla nad njih (VIDEO)

Gasilci iz Drniša na Hrvaškem so objavili posnetek včerajšnje pijavice, ki se je pojavila na kopnem, na mestu, kjer so gasili požar.Na posnetku je videti, kako se tromba z veliko hitrostjo približuje gasilcem, ki so bili poleg svojega vozila. V nekem trenutku je videti, kot da gre naravnost nad njih, zato so se pred nevarnostjo zatekli v vozilo.Gasilci so se morali tako boriti ne le z ognjem, ampak tudi z vodno trombo, ki se je pojavila iznenada na pogorišču. Vse se je zgodilo v trenutku, tako kot se je pojavila, je tudi izginila, so povedali za 24sata.hr. Dodali so, da je v minuti ali dveh zažgala dodatne dobre tri hektarje trave.