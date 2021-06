Hrvatje v skrbeh: širi se indijska mutacija virusa, oblasti pa: ne paničarite!

Bližajo so poletne počitnice, ki jih kljub epidemiji številni Slovenci nameravajo preživljati na Hrvaškem. Iz sosednje države pa prihaja novica, da so tam potrdili prisotnost indijske različice novega koronavirusa. Zaradi te različice, ki naj bi bila odgovorna za številne okužbe in mrtve v Indiji, naj bi v Veliki Britaniji, kjer so cepili velik del prebivalstva, resno razmišljali o zamiku sprostitve epidemioloških ukrepov.Indijsko različico so potrdili v splitsko-dalmatinski županiji, je povedalaiz Hrvaškega zavoda za javno zdravje. Kakor v Sloveniji je tudi na Hrvaškem najpogostejša britanska različica, pojavili pa so se tudi posamezni primeri okužbe z indijsko različico. Odkrili so jih pred nekaj dnevi, je razkrila Pem Novoselova in dodala, da ni razloga za paniko, kljub temu, da je indijska različica še bolj kužna kot britanska.Indijsko različico so 12. maja za nazaj potrdili tudi v Sloveniji , od takrat pa so uradno potrdili še en primer, povezan s prvim.Po semaforju EU, ki kot kriterij upošteva 14-dnevno incidenco okužb na 100.000 prebivalcev, je Hrvaška v temno oranžnem območju z incidenco 131, kažejo podatki Sledilnika covid 19. Za primerjavo: incidenca v Sloveniji je 198.Na Hrvaškem so sicer danes potrdili 432 novih primerov okužbe, umrlo pa je še osem covidnih pacientov.