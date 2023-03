Zasilno pristali, potniki pa med evakuacijo imeli čas za selfije (VIDEO)

Letalo družbe Southwest Airlines je zaradi težav z motorjem moralo zasilno pristati na mednarodnem letališču Havana na Kubi.

»Na mednarodnem letališču José Martí v Havani je Boeing 737 (SVA 3923) družbe Southwest Airlines, namenjen v Fort Lauderdale, med vzletom zaznal okvaro na enem od motorjev. Potniki so bili evakuirani in so v dobrem stanju. Vzroki incidenta še preiskujejo,« so sporočili pristojni.

A kot kaže, se nekateri potniki ob tem niso prestrašili, saj so med evakuacijo imeli časa za snemanje selfijev na krilu letala.