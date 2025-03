Zasegli rusko jadrnico, ki je bila nekaj časa zasidrana tudi v slovenskem morju

Italijanska finančna policija je v okviru sankcij zoper ruske mogotce zasegla najdražjo in tehnološko izjemno napredno jadrnico, ki je bila zaradi popravila zasidrana v tržaškem pristanišču. Gre za 529 milijonov vredno ladjo, jadrnico A, ki je v lasti ruskega oligarha Andreja Igoreviča Melničenka, ki je obogatel s proizvodnjo gnojil in energije iz premoga. Futuristično oblikovano ladjo, ki ima številne nove tehnološke rešitve, smo lahko decembra 2021 občudovali tudi v slovenskem morju, kjer je čakala na vplutje v tržaško ladjedelnico.

529 MILIJONOV je vredna jadrnica.

Gre za največjo jadrnico na svetu, ki ima samo v posadki več kot 50 ljudi. Leta 2017 je bila izdelana v nemškem Nobiskrugu, kjer so o plovilu zapisali: »Je največja svoje vrste. Je mojstrovina v vsaki podrobnosti.«

Pluje pod bermudsko zastavo. Ima tri jambore, dolga je 143 metrov, široka 25 metrov in visoka 100 metrov, poleg vetra pa jo poganja hibridni pogonski sistem dizlovih in električnih motorjev. Tehnologija jader, ki so popolnoma avtomatizirana, je bila razvita, da bi lahko veter uporabljali tudi na tovornih ladjah in bi s tem zmanjšali porabo goriva.

Italijanska finančna policija je zaseg največje jadrnice na svetu, ki je tudi eno najdražjih luksuznih plovil sploh, opravila le nekaj dni po tem, ko je bil Melničenko uvrščen na evropski črni seznam ruskih oligarhov. Sicer je želel pred zasegom pobegniti z najnaprednejšo superjahto na svetu, a neuspešno. Po poročanju Sky News so italijanske oblasti samo prejšnji teden v predelih, kot so Sardinija, Ligurska obala in jezero Como, zasegle za več kot 143 milijonov evrov luksuznih jaht in vil, ki pripadajo ruskim milijarderjem.