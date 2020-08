Zaščitna maska za 1,3 milijona

Izdeluje jo 25 izkušenih zlatarskih mojstrov. VIR: YouTube

Pandemija je postregla s številnimi svojevrstnimi rekordi, vsakdanje navade mnogih so se povsem spremenile, zaščita pred okužbo pa je posegla tudi na področje modnega sloga. Redki so tisti, ki se po javnih prostorih in nagnetenih površinah sprehajajo z običajnimi maskami iz lekarne ali specializirane prodajalne, zaščita za nos in usta je pri veliki večini zdaj pisana, trendovska, posebna. Kot poudarja izraelsko draguljarsko podjetje, pa je lahko tudi izjemno dragocena.Nesramno ali nepredstavljivo draga, če smo natančni, kajti, lastnik draguljarne Yvel iz Jeruzalema, za najpetičnejše in najpremožnejše izdeluje ne le vrhunsko zaščito z ustreznim filtrom N99, temveč tudi najrazkošnejšo masko, ki se bo bohotila s kar 250 grami 18-karatnega zlata in 3600 belimi in črnimi diamanti. Vrednost? 1,3 milijona evrov! In če se sprašujete, le kdo bi naročil tako drago masko, si zaman belite glavo. Levy namreč masko izdeluje po naročilu, kupec pa pričakuje, da bo končana do konca leta. Drugi pogoj pa je ta, da mora biti najdražja na svetu, si je zaželel neimenovani kitajski poslovnež, ki živi v ZDA. Čemu si želi takšnega razkošja, ni znano, maska bo namreč kar stokrat težja od običajne kirurške, torej je jasno, da ne bo namenjena vsakodnevni uporabi, tako da gre sklepati, da jo bo ponosni lastnik kazal le ob posebnih priložnostih. In ob strogem varovanju, kakopak, takšna oprava bo nedvomno pritegovala tatinsko pozornost.Masko izdeluje 25 izkušenih zlatarjev in draguljarjev, Levy pa je za naročilo izjemno hvaležen, saj mu bo med krizo zagotovilo ohranitev vseh delovnih mest in povrhu prineslo še nenadejan bajni zaslužek.