Zaščita pred neprijetnimi presenečenji: Google zamegljuje eksplicitne slike v klepetih

Google nam želi dati večji nadzor nad ogledovanjem in deljenjem slik, ki jih prejmemo prek aplikacije Sporočila (Google Messages), saj so lahko med njimi tudi eksplicitne. Ameriški tehnološki velikan trenutno uvaja opozorila o občutljivi vsebini, varnostno funkcijo, ki je bila napovedana že lani in ki samodejno zamegli slike, za katere operacijski sistem posumi, da vsebujejo goloto.

Postopek se v celoti odvija v napravi; ​​Google zagotavlja, da nima dostopa do nobenih slik.

Ko bomo prejeli sporočilo z eksplicitno vsebino, bomo zagledali obvestilo, ki mu pri Googlu ljubkovalno pravijo »hitrostna ovira«, kjer se bomo morali ustaviti in izbrati možnost, preden bomo lahko odprli sporočilo. Med njimi bodo ogled informacij, zakaj so eksplicitne slike lahko škodljive, možnost takojšnjega blokiranja številke, možnost klika nazaj in možnost ogleda slike. Prav tako nas bo aplikacija opomnila na morebitna tveganja pri deljenju eksplicitne vsebine in nam pomagala preprečiti nenamerno pošiljanje oziroma deljenje neprimernih vsebin.

Googlova Sporočila omogočajo zaščito pred neželeno vsebino. FOTO: Google

Pri Googlu zatrjujejo, da se ta postopek v celoti odvija v telefonu, s čimer varujejo uporabnikovo zasebnost, in zagotavljajo, da so sporočila, ki so zakodirana v okviru storitve klepeti RCS znotraj Googlove aplikacije Sporočila, dostopna le pošiljatelju in prejemniku. Google nadalje še pojasnjuje, da nima dostopa do vsebine slik, da ne ve, ali je bila golota dejansko zaznana, in da svojim strežnikom ne pošilja podatkov, ki bi omogočali identifikacijo slik. Pri tem priznava, da funkcija seveda ni popolna, saj da lahko občasno lahko zazna tudi slike, ki ne vsebujejo golote, ali pa ne zazna slik, ki vsebujejo goloto.

Funkcijo lahko izklopimo ali vklopimo v nastavitvah aplikacije. FOTO: Staš Ivanc

Funkcija je oziroma bo za vse uporabnike privzeto omogočena v nastavitvah operacijskega sistema android oziroma aplikacije Google Sporočila, pri čemer bodo odrasli (18+) in nenadzorovani najstniki (13–17 let) storitev tudi izklopili, medtem ko se funkcije pri mlajših uporabnikih ne bo dalo izključiti, starši pa bodo sporočila lahko nadzorovali prek aplikacije Family Link. Storitev bo, če že ni, na voljo v telefonih z Googlovim operacijskim sistemom android od različice 9 naprej, vključno z napravami Android Go. Najdemo jo v aplikaciji Sporočila, če tapnemo na inicialke v zgornjem desnem kotu in nato na Nastavitve za aplikacijo Sporočila ter Zaščita in varnost.