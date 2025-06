Zarota za državni udar propadla zaradi pomanjkanja vojaške podpore

Nekdanji vojaški svetovalec predsednika Brazilije podpolkovnik Mauro Cid je danes na sodišču potrdil, da je Jair Bolsonaro prejel in prebral odlok o razglasitvi izrednih razmer, s katerim bi novoizvoljenemu predsedniku Luizu Inaciu Luli da Silvi preprečil prevzem oblasti.

Bolsonaro je leta 2022 tesno izgubil volitve proti Luli da Silvi, državno tožilstvo Brazilije pa ga obtožuje, da je s svojimi sodelavci načrtoval, da ostane na oblasti. Danes se je začelo sojenje Bolsonaru in sedmim soobtožencem zaradi zarote za državni udar.

Sodnik vrhovnega sodišča Alexandre de Moraes FOTO: Evaristo Sa Afp

Tožilci so 70-letnega voditelja skrajne desnice, ki je Braziliji vladal med letoma 2019 in 2022, obtožili, da je vodil kriminalno združbo, ki je načrtovala zaroto, s katero bi Luli da Silvi preprečili prevzem oblasti. V obtožnici je navedeno, da je zarota propadla zaradi pomanjkanja vojaške podpore.

Prejel in prebral osnutek odloka o razglasitvi izrednih razmer

Bolsonaro in šest soobtoženih so se danes zglasili na vrhovnem sodišču, kjer jih bodo zaslišali, sedmi pa sodeluje preko videokonference iz zapora.

Cid, ki sodeluje s tožilstvom, je povedal, da je Bolsonaro prejel in prebral osnutek odloka o razglasitvi izrednih razmer in je nato uredil dokument, ki bi odprl pot ukrepom za ponovno izvedbo volitev.

Bolsonaro je obtožen tudi, da je vedel za načrte za umor Lule, njegovega podpredsednika Geralda Alckmina in sodnika vrhovnega sodišča Alexandreja de Moraesa. Bolsonaro, ki upa, da bo leta 2026 znova kandidiral, zanika vse obtožbe. V primeru obsodbe mu grozi do 40 let zapora.

Prejšnji teden je novinarjem povedal, da nima težav z odgovarjanjem na vprašanja sodišča, kar lahko traja teden dni. Bolsonaro bo na vrsti v torek ali sredo, poroča AFP.

Na zatožni klopi bodo štirje nekdanji ministri ter nekdanji vodje brazilske mornarice in obveščevalne agencije.