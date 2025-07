Zaroka pred tornadom: »Bilo je absolutno neverjetno«

Ameriška lovca na nevihte, predvsem tiste v najhujših oblikah, sta na poseben način zaznamovala romantično zvezo. »Bi se poročila z mano?« je Paige Berdomas vprašal Bryce Shelton, ko je pokleknil pred njo. Kot je razvidno s fotografije, je bil v bližini že polno razvit tornado. »To je bil najlepši tornado, kar sem jih kdaj videla,« je bila, potem ko si je nadela zaročni prstan, vzhičena Berdomasova. »Bilo je absolutno neverjetno,« je še dejala. »Ne bi si mogla želeti boljše zaroke.«

Kako, za vraga, bi lahko bil ta dan še lepši?

Zgodilo se je med burnim vremenskim dogajanjem v ameriški zvezni državi Južna Dakota. »Kako, za vraga, bi lahko bil ta dan še lepši? To sem doživela v Južni Dakoti z ljubeznijo mojega življenja in zdaj zaročencem, saj me je zaprosil na najbolj epski način, kar si jih je mogoče zamisliti. Komaj čakam, da preostanek življenja preživim s tabo, Bryce,« je Berdomasova ob objavi zaročne fotografije sporočila sledilcem na omrežju X.

Berdomasova s ponosom kaže zaročni prstan.

Lovca na nevihte je združila skupna strast do ekstremnega vremena. Najprej sta tornade lovila kot prijatelja, nato pa kot par. Do trenutka, ko jo je Shelton zaročil, je minilo več kot eno leto. Zaročenec je za FOX Weather povedal, da je že skoraj pet mesecev načrtoval takšno zaroko. In čeprav sta skoraj vsak dan skupaj, mu je uspelo zadnje tri tedne prstan skrivati v žepu. Čakal je na pravi trenutek, in ta se je končno pojavil minulo nedeljo. »Želel sem si to narediti v Južni Dakoti pred fotogeničnim tornadom, ker je Južna Dakota najina najljubša zvezna država. In bilo je popolno,« je še dejal.