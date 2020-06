Žarišča so nočni klubi v Zagrebu, prve okužbe na Krku

V četrtek 95, v petek 56 novoodkritih primerov okužbe s sars-cov-2 na Hrvaškem, kjer kaže, da je bilo tudi v zadnjih 24 urah veliko število novih okužb; samo v Zagrebu so potrdili 38 okužb, žarišča pa so nočni klubi.Preberite tudi:Novi koronavirus je prišel tudi na med Slovenci priljubljen otok Krk; ena pozitivna oseba je v Klimnu, druga v Baški. Sedem ljudi, ki je bilo v stiku z okuženim moškim iz Baške, je v samoizolaciji. Pri nobenem od okužene dvojice ni znan izvor okužbe, pri obeh so simptomi blagi, eden izmed njih pa je v preventivno bolnišnici zaradi predhodnih kroničnih bolezni.V Lovranu pa je okužena osnovnošolka, njeni sošolci iz tretjega razreda in njihova razredničarka so v samoizolaciji in čakajo rezultate testiranja. Dekle ni imelo nobenih simptomov na covid-19, testirali pa so jo zato, ker jo je čakala operacija.