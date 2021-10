Zaradi ženinih muh zgradil vrtljivo hišo

Hišo je skoraj v celoti sprojektiral in zgradil sam.

Zaradi žene, ki si je izmišljevala, kakšen pogled skozi okno bi rada imela, se jeiz Srbca v Bosni in Hercegovini na meji s Hrvaško lotil nenavadnega gradbenega projekta – naredil je hišo, ki jo je mogoče obračati na različne strani. »Ko sem začel graditi hišo, je žena rekla, da bi rada imela spalnico vzdolž poti, da jo bodo zbujali sončni žarki, dnevna soba pa da naj bo nasproti. Nato se je tega naveličala. Želela je videti, kdo prihaja čez dvorišče. Pregradil sem stene in naredil dnevno sobo na nasprotni strani. Dovolj sem imel njenega izmišljevanja, enkrat s te, enkrat z one strani, zato sem se odločil za to,« razlaga Kusić. Bošnjak, ki ima narejenih osem razredov osnovne šole in je samouk, je hišo skoraj v celoti zgradil in sprojektiral sam, vse zato, da bi bila žena zadovoljna. »Zdaj se hiša obrača, pa naj se sproti odloča, kako naj bo obrnjena,« je ponosen, da mu je uspelo zadostiti ženini muhavosti.Zgradba, ki si jo je zamislil izvirni inovator, je zdaj prava okoliška atrakcija. Krajani od blizu in daleč jo prihajajo gledat kot kako turistično znamenitost. Ponosni lastnik pa pravi, da z gradnjo hiše, ki se obrača, ni poskrbel le za ženino zadovoljstvo, pač pa tudi za vsesplošen mir in harmonijo. »Ko vidim, da se približujejo nezaželeni gostje, pritisnem na gumb in obrnem vhod drugam,« pravi napol v šali, napol zares. Z nenavadno sposobnostjo hiše si je na otvoritveni zabavi tudi malce privoščil prve obiskovalce: ti so vstopili na eni strani hiše, iz nje pa odšli čisto drugje. »Pojma niso imeli, kje so,« se smeje domiselni Bošnjak.