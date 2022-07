Zaradi visokih cen polovica Hrvatov nima niti tedna poletnih počitnic

Ko izveste, kakšne so cene in plače na Hrvaškem, se ne boste čudili temu, da je Hrvaška tretja najslabša država v Evropi po številu prebivalcev, ki lahko gredo za teden dni na letni dopust, poroča Slobodna Dalmacija.

Po podatkih Eurostata si tega letos ne more privoščiti kar 42,1 odstotka ljudi, lani pa 49,4 odstotka. Slabše kot Hrvaška se v celotni Evropski uniji odrežeta le Grčija in Romunija, kjer si tedenskega dopusta ne more privoščiti 53 oziroma 60 odstotkov prebivalcev. Bolgarija ima 41,1 odstotka prebivalcev, ki si ne morejo privoščiti, da bi teden dni preživeli stran od svojega bivališča in brez zanašanja na počitnice pri sorodnikih ali prijateljih.

Otok Vis kot primer

Družina, ki potuje iz Zagreba na otok Vis, v mesto Vis, samo za bencin potrebuje 842 kun, kar je 112 evrov, kolikor stane 70 litrov goriva, ki jih bo porabila za razdaljo 820 kilometrov v obe smeri. Nekaj ​​goriva bodo porabili tudi na Visu, in sicer po ceni 12,03 kune, kar je 1,64 evra za liter. Upoštevali smo, da se družina na morje odpravi z avtom in se pelje po avtocesti od Zagreba do Splita. Nadaljnjih 362 kun, kar je 48 evrov, bo šlo za cestnino v obe smeri od Lučkega do Dugopolja, nato pa je treba prišteti še denar za trajekt. Vozovnica za trajekt od Splita do Visa stane 31 kun (4,12 evra) za vsakega otroka od treh do 12 let, za vse nad 12 let pa 62 kun (8,24 evra). To pomeni, da starša in dva otroka, stara sedem in 10 let, plačajo 186 kun (25 evrov) za enosmerno vozovnico in 356 kun (47,34 evra) za trajekt za avto, katerega dolžina ne presega pet metrov. V eno smer skupni strošek trajekta za družino in avto znaša 542 kun (72 evrov), s povratno vožnjo pa naraste na 1.084 kun oziroma 144 evrov. Torej družino stanejo prevoz, gorivo, cestnina in trajekt 2.288 hrvaških kun, kar je 304 evre.

Cene v nebo

Kar se tiče prenočišč na Visu, so na voljo po različnih cenah. Če pa boste ostali v mestu Vis, potem računajte na to, da lahko v najvišji sezoni preživite z zneskom od 4.059 kun, kar je 534 evrov, do 12.200 kun oziroma 1.622 evrov za šest prenočitev. Včasih za ta denar dobite eno zakonsko posteljo in en majhen kavč za otroke stare 7 in 10 let, primerno velikega le za enega otroka, in še to mlajšega. Štiriposteljni apartma v bližini Visa in plaže stane 6.088 kun, kar je približno 810 evrov. Štiričlanska družina tako zapravi 8.376 kun oziroma 1.114 evrov, ne da bi karkoli jedla in pila. Brez kave, brez soka. Koliko boste zanju porabili, bomo prepustili vaši presoji. Izračunali smo 100 kun na družinskega člana, kar je malo več kot 13 evrov, 400 kun na dan oziroma 53 evrov, skupaj 2.800 kun oziroma 372 evrov.

Ali boste kuhali ali jedli v restavracijah in picerijah, ali boste združili obe možnosti, koliko kave boste popili in koliko sokov in sladoledov kupili otrokom, ali boste nekaj živil in jedi prinesli od doma, prepuščamo vam. Vsekakor lahko zlahka zapravite več kot 2.800 kun, kar je 372 evrov, težje pa manj. Skupni strošek za družino iz Zagreba, ki teden dni preživi na Visu, znaša 11.176 kun, kar je skoraj 1.500 evrov, povprečna mesečna plača pa je 7.547 kun, kar je malo več kot tisoč evrov. Seveda tega mnogo zaposlenih Hrvatov niti ne vidi, saj okoli 680.000 ljudi zasluži manj.

Kaj kaže statistika?

Statistični podatki kažejo, da je lani 70,8 odstotka ljudi ali 2,75 milijona hrvaškega prebivalstva živelo v gospodinjstvih, ki so težko shajala skozi mesec. 1,8 milijona ljudi ali 46,5 odstotka jih je živelo v gospodinjstvih, ki nimajo 2.750 kun oziroma 370 evrov za nepričakovan strošek za popravilo večje napake v stanovanju, nakup pralnega stroja ali štedilnika in si morajo izposoditi denar pri banki ali prijatelju.

Ko je tako in ko samo za prevoz in nastanitev potrebujete več kot 8.000 kun oziroma 1.065 evrov, ni presenetljivo, da je letni dopust za mnoge luksuz, ki si ga ne morejo privoščiti, če nimajo lastne nepremičnine, prijateljev ali sorodnikov, kjer lahko bivajo brez plačila.

A hrvaški državljani pri tem niso osamljeni. Mnoge je presenetil podatek, da skoraj vsak peti Nemec po podatkih Eurostata nima denarja, da bi si plačal tedenski dopust. Mnogi domnevajo, da se v Nemčiji cedita med in mleko in da vsi živijo kot v pravljici. Pravljice in resnično življenje nimajo veliko povezave. O tem priča tudi 37,5 odstotka Italijanov, ki nimajo denarja za tedenski dopust, v tem položaju pa je 32,7 odstotka Špancev, 34,8 odstotka Slovakov, 25,4 odstotka Ircev in 18 odstotkov Čehov.