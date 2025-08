Zaradi tragedije v Novem Sadu aretirali nekdanjega ministra

Srbsko javnost je danes pretresla novica o pridržanju šestih oseb zaradi sumov korupcije pri obnovi železniške postaje v Novem Sadu. Med pridržanimi je tudi nekdanji gradbeni minister Tomislav Momirović, tesen zaveznik predsednika Aleksandra Vučića in član vladajoče Srbske napredne stranke (SNS). Aretacije prihajajo manj kot leto dni po tragičnem zrušenju nadstreška na postaji, ki je novembra lani terjal 16 življenj in sprožil m množične proteste po vsej državi.

Padli nadstrešek, padli ministri

Momirović je med letoma 2020 in 2022 vodil ministrstvo za gradbeništvo, promet in infrastrukturo, nato pa še dve leti ministrstvo za trgovino. Po tragediji v Novem Sadu je odstopil – bil je drugi minister, ki je odstopil, pred njim je to storil že Goran Vesić, prav tako nekdanji minister za gradbeništvo, piše STA.

Obsežna preiskava in milijonska škoda

Po podatkih javnega tožilstva za organizirani kriminal so danes pridržali šest oseb, načrtujejo pa še pet novih aretacij. Med pridržanimi so tudi osebe, povezane s podjetji, ki so sodelovala pri modernizaciji železniške proge med Novim Sadom in Madžarsko. Preiskava skupno zajema 15 osumljencev, med katerimi je tudi Vesić, ki je trenutno hospitaliziran po operaciji.

Med pridržanimi je tudi Tomislav Momirović, tesen zaveznik predsednika Aleksandra Vučića (na fotografiji). FOTO: Maxim Shemetov Reuters

Oba nekdanja ministra naj bi s sodelavci omogočila kitajskemu izvajalcu del nezakonito premoženjsko korist v višini 18 milijonov dolarjev (približno 15,6 milijona evrov). Državnemu proračunu naj bi povzročili škodo v višini 115 milijonov dolarjev (okoli 99,5 milijona evrov).

Ulica proti oblasti, oblast proti opoziciji

Zrušitev nadstreška je v Srbiji sprožila val nezadovoljstva, zlasti med študenti, ki so organizirali proti-vladne proteste in zahtevali kazensko in politično odgovornost. Med zahtevami so bile tudi predčasne parlamentarne volitve. Srbske oblasti so proteste označile kot »barvno revolucijo«, in jih pripisale tuji intervenciji ter dejavnostim opozicije, kar je dodatno zaostrilo politično klimo v državi.

Dogajanje jasno kaže, da se Srbija trenutno spopada ne le s posledicami tragične nesreče, temveč tudi z globokim nezaupanjem v institucije in resnimi očitki o sistemskem izčrpavanju državnega denarja. Preiskava še poteka, a sodeč po dosedanjih informacijah, bi lahko prinesla največji protikorupcijski proces v zadnjem desetletju.