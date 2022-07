Zaradi te izjave Roberta Goloba v tujini poročajo o škandalu (VIDEO)

»Dve naravni zdravili imamo proti covidu 19: D vitamin in sonce in morska slana voda. Odlično je, da je val sedaj, ker lahko gremo vsi na morje in se tam pozdravimo. Se ne hecam, to je čista resnica.« To so besede, ki jih je v oddaji na Pop TV izrekel predsednik vlade Robert Golob. Mnogi so ob tem povzdignili obrvi (v primeru okužbe naj bi se izolirali od okolice, da ne okužimo drugih), njegova izjava pa je dosegla tudi medije v tujini. Tako je srbski Kurir novico o Golobovi izjavi pospremil z naslovom Slovenski premier izzval škandal v državi, na televiziji izjavil, da vitamin D, sonce in morska voda zdravijo korono.

Precej je bilo o tem napisano tudi na spletnih omrežjih, predvsem kritik, odzval pa se je tudi prvi epidemiolog v državi in vodja strokovne skupine Mario Fafangel:

»Odziv je moje močno epi stališče glede na situacijo:

– cepljenje (vsi, >60),

– testiranje ob simptomih/bolni doma,

– maska (natrpani zaprti prostori, zdravstvo/DSO),

– higiena,

– prezračevanje/aktivnost na odprtem,

– zdravljenje bolezni in

– solidarnost/skrb za skupnost.«

Kaj na izjavo Goloba pravi Mojca Šetinc Pašek Golobovo strankarsko kolegico Mojco Šetinc Pašek so danes prosili za komentar na izjavo predsednika stranke Gibanja Svoboda. Dejala je, da so jo ujeli malo nepripravljeno: »Že dve leti poslušamo zdravnike in zdravnice, ki svetujejo jemanje D-vitamina v primeru znamenitega covida oziroma virusa in vseh drugih virusov, ker to pač pomaga. Po zdravorazumski logiki predsednika stranke in predsednika vlade se seveda strinjam. Skratka, D-vitamin, ki ga naravno dobivamo s sončenjem in dodatki, je več kot dobrodošel.«

O ukrepih je včeraj spregovorila tudi Nuška Čakš Jager z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Več o tem na spodnjem posnetku.