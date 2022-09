Zaradi supertajfuna evakuirali devet milijonov ljudi (FOTO)

Japonsko je prizadel eden najhujših tajfunov, zaradi česar so oblasti devetim milijonom ljudi odredile evakuacijo. Nanmadol je zahteval eno smrtno žrtev, okoli 70 ljudi je ranjenih.

Fiona je povzročila precejšnje poplave in zemeljske plazove. FOTO: Ricardo Arduengo/Reuters

V nedeljo dopoldne je pridivjal na južni otok Kjušu, v naslednjih dnevih naj bi dosegel še glavni otok Honšu. Več deset tisoč ljudi je nedeljo preživelo v zakloniščih, skoraj 350.000 jih je brez elektrike. Oviran je cestni in železniški promet, odpovedano je na stotine poletov, država se pripravlja na močne poplave in plazove.

Nanmadol je pihal s hitrostjo 234 km/h, zaradi česar je uvrščen v kategorijo super tajfuna (enakovredna je orkanu četrte ali pete kategorije), na nekaterih območjih je v 24 urah padlo 400 mm dežja. Reka Kjušu je že prestopila bregove. Moški je umrl v avtu, ki ga je odnesla narasla reka, enega človeka naj bi zasul zemeljski plaz. Močno je deževalo tudi v prestolnici, zaradi poplav so zaprli podzemno železnico. Znanstveniki so za letos napovedali močno sezono tajfunov, ki bodo pod vplivom La Niñe.

234 km/h je bila hitrost vetra.

Na drugem koncu sveta, v Portoriku, se spopadajo z orkanom Fiono, na otok je pridivjal v nedeljo zvečer po lokalnem času, pihal je s hitrostjo 140 km/h; otok je ostal brez elektrike, ki se je pozneje vrnila. Z najbolj prizadetih območij so evakuirali več kot tisoč ljudi in jih poslali v zavetišča. Fiona je povzročila precejšnje poplave in zemeljske plazove.

Narasla deroča voda je odnesla avtocestni most v Utadu, zaprta so pristanišča, odpovedani so vsi poleti z otoškega glavnega letališča. Šole in vladni uradi so včeraj ostali zaprti. Fiona, orkan prve kategorije, je udarila pet let po silovitem orkanu Maria, najhujšem v zgodovini otoka, ki je povzročil veliko opustošenje, do danes še vedno niso obnovili okoli 3000 stavb, zahteval pa je skoraj 3000 smrtnih žrtev.