Zaradi superbakterij bo Covid videti »neznaten«, opozarja strokovnjakinja

Superbakterije - patogeni, ki so razvili odpornost na zdravila, ki se uporabljajo za njihovo zdravljenje - bodo poskrbele, da bo pandemija Covida v primerjavi z njimi videti »neznatna«.

Tako pravi profesorica, dama Sally Davies, nekdanja glavna zdravnica Anglije, za katero je naraščajoča kriza še kako osebna.

Je posebna funkcionarka Združenega kraljestva za protimikrobno odpornost (AMR), to označuje pojav, ko bakterije, virusi in glive razvijejo odpornost na zdravila, ki se uporabljajo za njihovo premagovanje.

Odporne okužbe bi lahko vsakodnevne poškodbe in rutinske operacije spremenile v smrtno nevarne in izničile desetletja medicinskega napredka. Obenem bi verjetno ubile milijone ljudi vsako leto.

Nekateri, kot je krščenka dame Sally, so že plačali ceno.

Za damo Sally je ta boj oseben

Emily Hoyle, 38, je umrla konec leta 2022, potem ko je zbolela za okužbo pljuč, odporno proti zdravilom - ni je bilo mogoče zdraviti. Njena botra, 74-letna dama Sally, je dejala, da je protimikrobna odpornost globalna grožnja.

Pravi, da bi, če ne bomo storili ničesar, za takšnimi boleznimi verjetno umrlo več ljudi kot za posledicami podnebnih sprememb, spomin na nedavno pandemijo pa bi zbledel v luči nove grožnje.

Zaradi živinoreje ogromne količine zdravil uhajajo v okolje, kjer patogeni razvijejo odpornost. FOTO: Shutterstock

»Videti je, da je veliko ljudi z neozdravljivimi okužbami, te bi morali izolirati, da ne bi okužili svojih družin in skupnosti. Slika je res katastrofalna,« je povedala za The Guardian.

Medtem ko je odpornost bakterij na zdravila že desetletja vse večja grožnja, je dama Sally dejala, da bo naslednje desetletje odločilno za to, kako dobro bomo opremljeni za spopadanje z njimi. »Če v naslednjih 10 letih ne bomo naredili potrebnih korakov, me bo zares strah,« je rekla.

Opozorila je, da je za razliko od Covida malo možnosti, da bi takšne bakterije in okužbe izgorele, saj populacija razvije imunost na izpostavljenost in cepiva. »Prisotno bo desetletja in ne bo izgorelo,« je zatrdila. »Vemo, da marsikaj izgori, na splošno razvijemo čredno imunost, vendar pri tem ni tako.«

Že sedaj ubijejo ogromno ljudi

Proti zdravilom odporne okužbe naj bi vsako leto ubile 1,2 milijona ljudi po vsem svetu, več kot virus HIV ali malarija in prispevale k smrti dodatnih 5 milijonov ljudi.

Svetovna zdravstvena organizacija napoveduje, da bo število neposrednih smrti zaradi posledic odpornih povzročiteljev do leta 2050 naraslo na 10 milijonov letno.

Antibiotike jemljite samo takrat, ko vam jih predpiše zdravnik. FOTO: Tanyalovus Getty Images

Prekomerna in neustrezna uporaba zdravil, kot so antibiotiki, je eden od dejavnikov, ki povzročajo odpornost teh povzročiteljev. K temu prispevajo ljudje, ki jemljejo zdravila, kot so antibiotiki, ko jih ne potrebujejo, pa tudi uporaba antibiotikov v mesno- in mlečnopredelovalni industriji, da bi preventivno zaustavili okužbe in povečali dobiček.

Slednje omogoča, da ogromne količine zdravil uhajajo v okolje, kjer lahko patogeni razvijejo odpornost. Če bo protimikrobna odpornost postala bolj razširjena, bi to lahko privedlo do tega, da bi rutinske operacije postale veliko bolj tvegane, s potencialno smrtonosnimi posledicami.